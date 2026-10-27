Σε μια αυθόρμητη εκδήλωση οικειότητας προέβη ο πρίγκιπας Χάρι απέναντι στη Μέγκαν Μαρκλ, όταν κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στις εγκαταστάσεις του οργανισμού Epic Partners στο Νότιγχαμ, νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο φακός τον κατέγραψε να περιποιείται διακριτικά τα μαλλιά της συζύγου του.

Η συγκεκριμένη χειρονομία έλαβε χώρα την ώρα που το ζευγάρι συμμετείχε στον εορτασμό των γενεθλίων στελέχους του οργανισμού. Ενώ η δούκισσα του Σάσεξ χειροκροτούσε τραγουδώντας, ο σύζυγός της άρχισε να περνά το χέρι του μέσα από την κοτσίδα της, χωρίς η ίδια να δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τη συγκεκριμένη κίνηση.

Η παρουσία τους στο Νότιγχαμ περιελάμβανε στάση και στο Community Recording Studio, όπου οι δυο τους αντάλλαξαν αγκαλιές μπροστά στους παρευρισκόμενους, ενώ λίγο αργότερα η Μέγκαν εκδήλωσε τον ενθουσιασμό της πιάνοντάς τον από το μπράτσο μετά την ολοκλήρωση μιας παρτίδας μπιλιάρδου.

Μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται στις δημόσιες εμφανίσεις

Η φροντίδα των μαλλιών της δούκισσας φαίνεται πως αποτελεί μια σταθερή κίνηση για τον πρίγκιπα Χάρι, καθώς παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί επανειλημμένα στο παρελθόν.

Κατά την περιοδεία τους στη Νότια Αφρική το 2019, ο δούκας επανέφερε στη θέση της μια τούφα που είχε πέσει στον ώμο της Μέγκαν την ώρα της φωτογραφησης για το Mbokodo Club Project. Την ίδια χρονιά στο Μαρόκο, όταν ένα κολιέ μπλέχτηκε στα μαλλιά της κατά την περιήγησή τους σε αγορά του Ραμπάτ, ο ίδιος ανασήκωσε τις τούφες για να το απελευθερώσει. Αντίστοιχη εικόνα είχε αποτυπωθεί και το 2018 στην Αυστραλία, όταν ο Χάρι τακτοποίησε πάλι την κοτσίδα της μετά από έναν ψυχαγωγικό διαγωνισμό.