Στην επιβολή εξαιρετικά αυστηρών ποινών προχώρησε δικαστήριο της Βαγδάτης, καταδικάζοντας επτά Γάλλους υπηκόους, μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σε ισόβια κάθειρξη και πολυετή φυλάκιση.

Πρόκειται για την πρώτη καταδικαστική απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο της μεγάλης δίκης στην οποία εμπλέκονται συνολικά 47 κατηγορούμενοι. Οι Γάλλοι τζιχαντιστές είχαν μεταφερθεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από τη Συρία στο Ιράκ κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, προκειμένου να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.



Η απόφαση-σταθμός της ιρακινής δικαιοσύνης στέλνει αυστηρό μήνυμα κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, ενώ ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας και για τους υπόλοιπους αλλοδαπούς μαχητές.

Οι έξι Γάλλοι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη -με βάση το ιρακινό δίκαιο αυτό σημαίνει ότι θα αποφυλακιστούν αφού εκτίσουν 20 έτη. Μεταξύ αυτών είναι οι Μεντί Σιντά, Ανάς Αλαουσίς, Αζεγιέτ Αμπασί και Λακντάρ Σεμπουαΐ, σύμφωνα με τη μεταγραφή των γαλλικών ονομάτων τους που ανακοίνωσε ο δικαστής. Όλοι τους κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή στο ΙΚ και για συμβολή, μαζί με άλλα μέλη της οργάνωσης στη «διάδοση του τρόμου».



Το δικαστήριο «μετέτρεψε τη θανατική ποινή σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, δεδομένου ότι είστε νέοι, ώστε να σας δοθεί στο μέλλον μια ευκαιρία (…) να ξαναφτιάξετε τη ζωή σας» είπε ο δικαστής απευθυνόμενους στους κατηγορουμένους.



Ο έβδομος κατηγορούμενος, ηλικίας 24 ετών, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών. Τον είχε μεταφέρει στη Συρία η μητέρα του η οποία εντάχθηκε στο ΙΚ πριν από σχεδόν μία δεκαετία.



Στην ομάδα των 47 κατηγορούμενων Γάλλων περιλαμβάνεται και ο Αντριάν Γκιάλ, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη, εξ ονόματος του ΙΚ, για την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια της νότιας Γαλλίας, όπου σκοτώθηκαν 86 άνθρωποι στις 14 Ιουλίου 2016.



Τα τελευταία χρόνια η Βαγδάτη έχει δικάσει εκατοντάδες μέλη του ΙΚ, μεταξύ των οποίων και πολλούς αλλοδαπούς που διέπραξαν ωμότητες στο Ιράκ και τη γειτονική Συρία από το 2014 και μετά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.