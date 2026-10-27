Ένα σχόλιο του Κιλιάν Εμπαπέ για διαδικτυακό meme εξελίχθηκε σε κρίση για τον Γάλλο ποδοσφαιριστή στην Κίνα, με εταιρείες να διακόπτουν τις συνεργασίες τους, πλατφόρμες να περιορίζουν τους λογαριασμούς του και την κρατική τηλεόραση να αποσύρει περιεχόμενο στο οποίο εμφανίζεται.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης ζήτησε δημόσια συγγνώμη, χαρακτηρίζοντας «άστοχες» τις δηλώσεις του, οι οποίες εκλήφθηκαν ως προσβλητικές για τον Μάο Τσετούνγκ και τον κινεζικό λαό.

«Καταλαβαίνω πλέον ότι αυτό πλήγωσε πολλούς ανθρώπους στην Κίνα και στις κινεζικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του.

«Ζητώ συγγνώμη από όλους όσοι αναστατώθηκαν από τα λόγια μου. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυτή η πρόθεσή μου. Τρέφω βαθύ σεβασμό για τον κινεζικό λαό και την ιστορία του και λυπάμαι ειλικρινά», πρόσθεσε.

Το meme και ο «Κινέζος δικτάτορας»

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Εμπαπέ ρωτήθηκε σε συνέντευξή του ποιο meme με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον είχε κάνει να γελάσει περισσότερο.

Περιέγραψε ένα βίντεο στο οποίο το πρόσωπό του είχε τοποθετηθεί ψηφιακά πάνω σε έναν άνδρα που, όπως είπε, πίστευε ότι ήταν «ένας Κινέζος δικτάτορας». Πρόσθεσε ότι χρησιμοποιούσε συχνά το συγκεκριμένο meme με φίλους του όταν έπαιζαν διαδικτυακά παιχνίδια.

Ο ποδοσφαιριστής δεν κατονόμασε το πρόσωπο. Το ταϊβανέζικο μέσο ETtoday, ωστόσο, μετέδωσε ότι επρόκειτο για τον Μάο, ενώ εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φαινόταν να δείχνουν το πρόσωπο του Εμπαπέ πάνω σε εκείνο του ιδρυτή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Το απόσπασμα προκάλεσε επικρίσεις στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ. Η ποδοσφαιρική πλατφόρμα Dongqiudi ανακοίνωσε ότι δεν θα δημοσίευε μετάφραση των δηλώσεών του, χαρακτηρίζοντάς τες προσβλητικές για την Κίνα και τον λαό της.

Περιορισμοί στα social media και απόσυρση μεταδόσεων

Οι επίσημοι λογαριασμοί του Εμπαπέ στο Weibo και στο Xiaohongshu, με περίπου ένα εκατομμύριο ακολούθους ο καθένας, εμφάνισαν ειδοποιήσεις ότι είχαν τεθεί υπό περιορισμό λόγω παραβίασης κανονισμών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV αφαίρεσε διαφημίσεις με τον ποδοσφαιριστή, σταμάτησε να μεταδίδει αγώνες στους οποίους συμμετέχει και διέγραψε σχετικές αναρτήσεις από τον λογαριασμό του στο Weibo.

Η υπόθεση έφτασε και στην ενημέρωση των δημοσιογράφων από το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπός του, Γκούο Τζιακούν, δήλωσε ότι δηλώσεις ή ενέργειες που προσβάλλουν τον κινεζικό λαό αναπόφευκτα συναντούν ευρεία αντίδραση από την κινεζική κοινωνία.

Χορηγοί αποχωρούν, μετοχές υποχωρούν

Οι κινεζικές εταιρείες Eastroc Beverage Group και China Mengniu Dairy ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν τους δεσμούς τους με τον Εμπαπέ. Δεν διευκρίνισαν ποιο ακριβώς στοιχείο των δηλώσεών του οδήγησε στην απόφασή τους, ούτε αναφέρθηκαν ονομαστικά στον Μάο.

Η μετοχή της Eastroc υποχώρησε έως 4,1% στη Σαγκάη, ενώ εκείνη της Mengniu σημείωνε πτώση περίπου 3% στο Χονγκ Κονγκ.

Η ελβετική εταιρεία αθλητικών υποδημάτων On Holding αφαίρεσε επίσης αναρτήσεις με τον ποδοσφαιριστή από τον κινεζικό λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα. Η εταιρεία, η οποία υπέγραψε πρόσφατα δεκαετή συνεργασία μαζί του, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού για το μέλλον της συμφωνίας. Η μετοχή της υποχώρησε έως 5,2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης.

Παράλληλα, κινεζικά μέσα ανέφεραν ότι η Dior, της οποίας ο Εμπαπέ είναι παγκόσμιος πρεσβευτής, διέγραψε ορισμένες αναρτήσεις στις οποίες εμφανιζόταν.

Η LaLiga ζητά συγγνώμη, η Ρεάλ δεν σχολιάζει

Την προσπάθεια περιορισμού της κρίσης ανέλαβε και η LaLiga, με τον πρόεδρό της, Χαβιέρ Τέμπας, να ζητά συγγνώμη για την προσβολή που προκάλεσαν οι δηλώσεις στους Κινέζους φιλάθλους.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι δηλώσεις ενός και μόνο ατόμου να αμαυρώσουν αυτή τη σχέση ή να βλάψουν τους περισσότερους από 20 συλλόγους που συμμετέχουν στις επαγγελματικές διοργανώσεις μας, τους συνεργάτες μας και, πάνω απ’ όλα, τους Κινέζους φιλάθλους», ανέφερε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.