Στα δικαστήρια κατέληξε η διένεξη δύο ατόμων από τον Βόλο, καθώς μια γυναίκα δεν μιλούσε στον γείτονά της, με αποτέλεσμα εκείνος να της επιτεθεί και αυτή να τον χτυπήσει με ένα σκουπόξυλο.

Πιο αναλυτικά, το περιστατικό συνέβη το πρωί της 19ης Μαΐου 2021, την περίοδο των lockdown, σε γειτονιά του Βόλου. Η 72χρονη καθάριζε τα φύλλα από το πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι της, όταν ο γείτονάς της την πλησίασε και τη ρώτησε γιατί δεν του μιλάει. Εκείνη του εξήγησε πως, επειδή δεν άκουγε και πλησίαζε πολύ κοντά της, φοβόταν μήπως κολλήσει κορονοϊό.

Η απάντηση εξόργισε τον 73χρονο, ο οποίος άρχισε να τη βρίζει και τη χτύπησε με το χέρι στο αυτί. Η 72χρονη αντέδρασε χτυπώντας τον στο κεφάλι με το σκουπόξυλο που κρατούσε, ενώ του ανταπέδωσε και τις βρισιές.

Μετά το επεισόδιο, οι δύο γείτονες υπέβαλαν μηνύσεις ο ένας εναντίον του άλλου και η υπόθεση έφτασε σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, έγραψε το gegonota.news.

Στο δικαστήριο, ο 73χρονος υποστήριξε ότι η γειτόνισσά του έλεγε ψέματα τόσο για όσα συνέβησαν όσο και για όσα ανέφερε στο Νοσοκομείο, όπου μετέβη μετά το περιστατικό.

Η 72χρονη, η οποία αντιμετώπιζε κατηγορίες για απλή σωματική βλάβη, κατ’ εξακολούθηση εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση, αθωώθηκε.

Ο 73χρονος αθωώθηκε για την κατηγορία της απειλής, αλλά κρίθηκε ένοχος για εξύβριση και εντελώς ελαφρά σωματική βλάβη από πρόθεση. Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.