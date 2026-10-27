Η σουηδική κυβέρνηση έκλεισε την πρόσβαση στις εκδόσεις των ChatGPT και Claude που λειτουργούν μέσω browser στους υπηρεσιακούς υπολογιστές, λόγω ανησυχιών για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή τους δουλειά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο υπηρεσιακά δεδομένα να εισάγονται σε πλατφόρμες χωρίς να υπάρχει συμφωνία που να καθορίζει πώς προστατεύονται, πού αποθηκεύονται και για ποιους σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Τι έδειξε ο έλεγχος στη διοίκηση μεταφορών

Η απόφαση ακολούθησε έλεγχο στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από εργαζομένους της Σουηδικής Διοίκησης Μεταφορών νωρίτερα μέσα στο έτος. Κατά την εξέταση εντοπίστηκαν χρήσεις των πλατφορμών που χαρακτηρίστηκαν «προβληματικές» για τη διεκπεραίωση υπηρεσιακών εργασιών.

Οι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία ότι ευαίσθητες πληροφορίες που εισάγονται χωρίς τις απαραίτητες συμβατικές εγγυήσεις θα μπορούσαν να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των μοντέλων.

Πρόκειται για το λεγόμενο «shadow IT»: τη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών εκτός των εγκεκριμένων συστημάτων ενός οργανισμού και των ελέγχων ασφαλείας του.

Αυτή η πρακτική μπορεί να έχει «συνέπειες για την ασφάλεια των πληροφοριών μας», δήλωσε ο Μίκαελ Βέτερκραντς, διευθυντής ψηφιοποίησης των κυβερνητικών υπηρεσιών της Σουηδίας.

Πράσινο φως στο Copilot, περιορισμένη πρόσβαση στα άλλα εργαλεία

Ως εναλλακτική προτείνεται το Copilot της Microsoft, το οποίο έχει περάσει από έλεγχο ασφαλείας και καλύπτεται από συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και της σουηδικής κυβέρνησης για την προστασία των δεδομένων.

Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για τις εργασίες τους, αλλά με αυστηρότερους ελέγχους. Περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων θα διατηρήσει πρόσβαση στα ChatGPT και Claude αποκλειστικά μέσω ειδικής πλατφόρμας βοηθών AI που έχουν αναπτύξει οι σουηδικές αρχές.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοφωνία Sveriges Radio, περιορισμοί στη χρήση των δύο υπηρεσιών έχουν επιβληθεί επίσης στη σουηδική φορολογική αρχή και στην Εθνική Υπηρεσία Ιδρυματικής Φροντίδας. Η σουηδική αρχή αναγκαστικής εκτέλεσης εξετάζει επίσης το ζήτημα.

Τα ChatGPT και Claude προστίθενται έτσι στο DeepSeek, το οποίο επίσης δεν περιλαμβάνεται στα εγκεκριμένα εργαλεία της σουηδικής κυβέρνησης λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των δεδομένων.