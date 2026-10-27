Η Μέγκαν Μαρκλ ξεσπά σε κλάματα όταν κοιτάζει την κόρη της, Λίλιμπετ, καθώς σκέφτεται τα παιδιά που φέρονται να είναι θύματα της υπόθεσης που αφορά τον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ. Φίλοι της δούκισσας του Σάσεξ βρίσκονται στο πλευρό της, ενώ η ίδια και ο πρίγκιπας Χάρι έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό με τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, για λίγες ημέρες μακριά από την καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με το περιοδικό HELLO! και την δημοσιογράφο Emily Nash, το ζευγάρι περνά χρόνο με στενούς φίλους, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον της Μέγκαν επικοινωνούν μαζί της καθημερινά για να ενημερώνονται για την κατάστασή της. Οι εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες σε βάρος του πατέρα της έχουν προκαλέσει έντονη συναισθηματική φόρτιση στη δούκισσα.

«Είναι πραγματικά, πραγματικά αναστατωμένη», δήλωσε φίλος της στο περιοδικό, περιγράφοντας πώς αντιδρά η Μέγκαν όταν βρίσκεται με την κόρη της.

«Κοιτάζει συνεχώς τη Λίλι και ξεσπά σε κλάματα, ενώ σκέφτεται όλα τα παιδιά, τα φερόμενα ως θύματα. Έχει και η ίδια μικρά παιδιά. Είναι συντριπτικό».

Το ίδιο πρόσωπο αποκάλυψε ότι η Μέγκαν είχε αποφασίσει, πριν από τις τελευταίες εξελίξεις, να απομακρυνθεί από τα μέσα ενημέρωσης και να μην παρακολουθεί δημοσιεύματα, με στόχο να προστατεύσει την ψυχική της υγεία.

«Όπως είναι φυσικό, έχει λάβει πολλά μηνύματα από φίλους στο Ηνωμένο Βασίλειο και από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι της εκφράζουν τη συμπαράστασή τους. Ωστόσο, για εκείνη ήταν ένα συναισθηματικό τρενάκι του λούνα παρκ. Είναι συντετριμμένη», πρόσθεσε.

Η έρευνα για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ και οι καταγγελίες

Ο Τόμας Μαρκλ ο πρεσβύτερος βρίσκεται υπό διερεύνηση μετά τον φερόμενο εντοπισμό εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην κατοικία του στις Φιλιππίνες. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο γιος του, Τόμας Μαρκλ ο νεότερος, εκείνος ήταν που ανακάλυψε το σχετικό υλικό. Ο πατέρας της δούκισσας έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Η Μέγκαν είχε ενημερωθεί για σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πατέρα της ήδη από το 2018. Τότε, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου τής παρέδωσε επιστολή της πρώτης συζύγου του, Ρόσλιν Λάβλες, η οποία περιείχε ισχυρισμούς που η δούκισσα χαρακτήρισε αργότερα «ανησυχητικούς».

Η Ρόσλιν είναι μητέρα της ετεροθαλούς αδελφής της Μέγκαν, Σαμάνθα Μαρκλ, και του ετεροθαλούς αδελφού της, Τόμας Τζούνιορ. Σύμφωνα με το HELLO!, η δούκισσα είχε συναντήσει τη γυναίκα μόλις μία ή δύο φορές.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Μέγκαν είχε συμβουλευτεί τότε να μην τοποθετηθεί δημόσια για τις καταγγελίες. Η ίδια επέλεξε να διακόψει κάθε επαφή με τον πατέρα της, συνταξιούχο υπεύθυνο φωτισμού σε κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ.

Η απομάκρυνσή τους συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια, παρά τις δημόσιες αναφορές του Τόμας Μαρκλ στις συνεντεύξεις του για τη ρήξη με την κόρη του. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Μέγκαν τού έστειλε μια τελευταία επιστολή, στην οποία εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους είχε επιλέξει να μην έχουν πλέον επικοινωνία.

Το μήνυμα της Μέγκαν για την ασφάλεια των παιδιών

Η δούκισσα του Σάσεξ τοποθετήθηκε δημόσια την περασμένη εβδομάδα, εξηγώντας γιατί είχε επιλέξει να κρατήσει τον πατέρα της μακριά από την οικογένειά της και να μην του επιτρέψει να έχει επαφή με τα παιδιά της.

«Ελπίζω τώρα να γίνει κατανοητό ότι, παρά τις διαστρεβλώσεις ορισμένων μέσων ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια, η απομάκρυνσή μου από τον πατέρα μου και η απόφασή μου να μην του επιτρέψω να έχει επαφή με τα παιδιά μας είχαν έναν και μοναδικό λόγο: να τα προστατεύσω.

Εμπιστεύτηκα ότι οι αρμόδιες αρχές έκαναν το ίδιο και για άλλες οικογένειες.

Παρόλο που η έκταση όσων έχουν πλέον αποκαλυφθεί είναι πιο αποτροπιαστική από οτιδήποτε θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, η ειλικρινέστερη ευχή μου είναι να αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη και να παραμείνει προτεραιότητα η ασφάλεια και η προστασία των αθώων παιδιών».