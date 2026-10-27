Η πολιτική αλλαγή στη Σερβία παραμένει σε αναμονή, αλλά η ένταση έχει ήδη περάσει στα τηλεοπτικά στούντιο. Πολίτες εισέβαλαν στο κανάλι Informer, διακόπτοντας εκπομπή του ιδιοκτήτη του, ενώ απόπειρα εισβολής σημειώθηκε και στον σταθμό Pink. Την ίδια ώρα, η δημόσια τηλεόραση της Βοϊβοντίνας ζήτησε συγγνώμη για τη μεροληπτική κάλυψη των προηγούμενων ετών και οι φοιτητές απαιτούν παραιτήσεις στη δημόσια τηλεόραση RTS.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εκκρεμότητα του σχηματισμού κυβέρνησης από τη «Φοιτητική Λίστα», καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων και συγκρότησης της νέας Βουλής.

Η απερχόμενη πολιτική ηγεσία εξακολουθεί να ασκεί την εξουσία, με την κυβέρνηση και τους κρατικούς μηχανισμούς να παραμένουν υπό τον έλεγχο του κόμματος του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Διέκοψαν την εκπομπή και απαίτησαν συγγνώμη

Το βράδυ της Δευτέρας, πολίτες μπήκαν στον τηλεοπτικό σταθμό Informer και διέκοψαν την εκπομπή που παρουσίαζε ο ιδιοκτήτης του, Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς, απαιτώντας να ζητήσει συγγνώμη για τη στάση του κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Ακολούθησε φραστικός διαπληκτισμός και οι διαδηλωτές τον απομάκρυναν, σπρώχνοντάς τον έξω από τον χώρο. Μετά την άφιξη της αστυνομίας, ορισμένοι πέταξαν πέτρες και έσπασαν τη βιτρίνα του κτιρίου.

Το Informer είχε στηρίξει συστηματικά τον Βούτσιτς και, κατά τη διάρκεια των φοιτητικών κινητοποιήσεων, παρουσίαζε φοιτητές και ακτιβιστές ως «εχθρούς του κράτους» και «ξένους πράκτορες».

Angry mob entered the office of Informer TV in Belgrade, Serbia, and subjected the outlet’s staffers to beating. https://t.co/av36Bpqp3Y — World Source News (@Worldsource24) October 27, 2026

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δημοσιοποιούσε φωτογραφίες διαδηλωτών, διευθύνσεις κατοικίας, τηλεφωνικούς αριθμούς και άλλα προσωπικά δεδομένα. Στο στόχαστρο είχαν βρεθεί επίσης δημοσιογράφοι που ασκούσαν κριτική στην κυβέρνηση, καθώς και μέλη των οικογενειών τους.

Η Ανεξάρτητη Ένωση Συντακτών της Σερβίας (NUNS), που είχε ζητήσει επανειλημμένα την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του σταθμού, επανέφερε την Τρίτη το αίτημα στη Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρονικών Μέσων, τη REM.

🇷🇸An angry opposition crowd has reached the Informer TV channel, known for its support of former Serbian President Aleksandar Vučić. The protesters are demanding that the channel’s editor-in-chief be handed over to them Journalist Sergey Petrov said that if the demonstrators’ demands are not met, they will arrest him – with or without the police. “People said they would drag everyone out of the TV station building themselves. They promised to take them to the square, where a celebration is currently being held to mark the opposition’s victory in the parliamentary elections,” he said. ukraine_watch — dana (@dana916) October 26, 2026

Οι φοιτητές απορρίπτουν την εκδίκηση, ο Βούτσιτς καταγγέλλει «επιδρομή»

Η «Φοιτητική Λίστα» καταδίκασε την εισβολή και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν εκδικητικές ενέργειες.

«Δεν υποστηρίζουμε εισβολές σε μέσα ενημέρωσης και θεσμούς, ούτε τις προκαλούμε. Θα απελευθερώσουμε τα μέσα ενημέρωσης και θα αγωνιστούμε για την ελευθερία του Τύπου και την επαγγελματική δημοσιογραφία μόνο μέσα από τους θεσμούς και το κοινοβούλιο», ανέφερε.

Serbian pro-Russian war veterans are carrying out revolutionary terror in the studios of Vučić’s private tabloid television station Informer TV. Wagner war flags from the aggression against Ukraine are flying everywhere. https://t.co/QWBEQqN6xN — Zeljko Peratovic (@ZPeratovic) October 26, 2026

Από την πλευρά του, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς χαρακτήρισε το περιστατικό «επιδρομή» και, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, έκανε λόγο για πρωτοφανή και τερατώδη βία κατά της ελευθερίας της έκφρασης.

Το ίδιο βράδυ, νεαροί διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν και στον τηλεοπτικό σταθμό Pink, που επίσης στήριζε την απερχόμενη κυβέρνηση. Η αστυνομία παρενέβη και απέτρεψε την είσοδό τους.

Η συγγνώμη της RTV και οι παραιτήσεις που ζητούν οι φοιτητές

Μέσα στο κλίμα έντασης, η δημόσια τηλεόραση της Βοϊβοντίνας, RTV, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους τηλεθεατές για τη μεροληπτική στάση που είχε τηρήσει τα προηγούμενα χρόνια.

Οι φοιτητές, με ανοιχτή επιστολή προς τη RTS και τη REM, ζήτησαν την Τρίτη τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή της RTS, του αναπληρωτή του και των αρχισυντακτών.

This is quite something ! Serbian RTV channel starts yesterday’s bulletin by apologizing to viewers👇 "For years, we failed to fulfill our duty. We kept silent, turned a blind eye, reported events one-sidedly and failed to ask necessary questions. We owe our viewers an apology” https://t.co/gFozFssv0B — Alex Taylor (@AlexTaylorNews) October 27, 2026

Γιατί παραμένει σε αναμονή η νέα κυβέρνηση

Πριν συγκροτηθεί η νέα Βουλή, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή πρέπει να εξετάσει όλες τις ενστάσεις και να επικυρώσει τα αποτελέσματα και την εκλογή των βουλευτών. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της προηγούμενης Βουλής οφείλει να συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης, εντός 30 ημερών από την ανακήρυξη των τελικών αποτελεσμάτων.

Η Άνα Μπρνάμπιτς, πρόεδρος της προηγούμενης Βουλής, ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Δημοκρατίας από τις 27 Σεπτεμβρίου, μετά την παραίτηση του Βούτσιτς.

Εάν εξαντληθούν τα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια, η «Φοιτητική Λίστα» ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένει τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα μέχρι να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.