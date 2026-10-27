Τις λεπτομέρειες της πρώτης επαφής με τον σύζυγό της περιέγραψε η Παναγιώτα Βλαντή, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο της συνάντησης που οδήγησε στη δημιουργία της οικογένειάς τους.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η ηθοποιός αναφέρθηκε στο πώς ξεκίνησε η σχέση της με τον Γιάννη Βλάχο: «Πήγα να δω μία παράσταση, που είχε ανεβάσει μία δική του φίλη, “Το Φιντανάκι”, και εκεί γνωριστήκαμε. Δημόσιες σχέσεις έκανε η Άντζυ Νομικού που είναι κι αυτή κουμπάρα μου. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Είχε βοηθήσει κι εκείνος τη φίλη του, ήταν πιο μέσα στα πράγματα στη συγκεκριμένη παράσταση κι έτσι γνωριστήκαμε».

Σχετικά με τις προτιμήσεις του συζύγου της στις δουλειές της, σημείωσε: «Με είχε δει στην τηλεόραση, όχι στο θέατρο. Του άρεσαν τα “Μαύρα Μεσάνυχτα” γενικά, όχι μόνο εγώ».

Ο γάμος στην Ύδρα και η τηλεοπτική πορεία

Αναφερόμενη στην απόφαση να παντρευτούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Παναγιώτα Βλαντή στάθηκε στην προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να διατηρήσουν την ιδιωτικότητα της στιγμής.

«Είμαι παντρεμένη έξι χρόνια. Ο γάμος έγινε στην Ύδρα. Ήμασταν 40 άτομα. Ο σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο… Κάποιος να πατάει στη γη», ανέφερε, συμπληρώνοντας: «Παλέψαμε πολύ, δεν ήθελα. Μετά δεν με ένοιαζε αν βγει και μου άρεσε κιόλας που βγήκε. Αλλά δεν ήθελα εκείνη τη στιγμή, ήθελα να είναι λίγο πριβέ, στη θάλασσα, σε ένα ωραίο ξωκλήσι, στο ηλιοβασίλεμα, με λίγα άτομα. Δεν σήμαινε κάτι η Ύδρα για εμάς, ήταν το πιο κοντινό νησί. Αν με ρωτάς, θα ήθελα να παντρευτώ στην Αμοργό, που την αγαπώ, αλλά είναι δύσκολη η πρόσβασή της».

Τέλος, η Παναγιώτα Βλαντή αναφέρθηκε στις σειρές που σφράγισαν την καριέρα της, εστιάζοντας στα «Μαύρα Μεσάνυχτα»: «Ήταν να γίνει ή να μην γίνει ο δεύτερος κύκλος. Μετά έπεσε η κρίση της τηλεόρασης, το αφήσαμε λίγο ανοιχτό, σε περίπτωση που το ξανακάναμε… Έκανε πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ήταν σταθμός στη δουλειά μου γιατί έκανα κάτι διαφορετικό, δεν το περίμενε ο κόσμος. Από το κορίτσι της διπλανής πόρτας, ξαφνικά βρέθηκα να είμαι στα μπουζούκια, αυτή που ήμουν. Από την άλλη ήρθαν οι Singles, ο Βίος Ανθόσπαρτος, όλες οι δουλειές που έχω κάνει με τον Πάνο Κοκκινόπουλο… Πολύ σημαντικά πράγματα και είμαι πολύ τυχερή και ευγνώμων».