Με γκολ του Μακρυγιάννη η Νίκη Βόλου νίκησε με 1-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας, για την 4η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Η φάση που έκρινε το παιχνίδι έγινε στο 43ο λεπτό, όταν ο Μακρυγιάννης με σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Σουλούκου για το 0-1, το οποίο παραμένει ως το τέλος.

Έτσι, η Νίκη Βόλου πήρε την πρώτη της νίκη στη League Phase, ενώ ο Πανσερραϊκός, ο οποίος έμεινε με 10 παίκτες στα τελευταία λεπτά καθώς αποχώρησε λόγω τραυματισμού ο Καρασαλίδης ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι αλλαγές, παραμένει στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.

Πανσερραϊκός (Κωνσταντίνος Γεωργιάδης): Σουλούκος, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Γεωργιάδης, Βασιλάκος (69΄ Αρμουγκόμ), Βαρσάμης (46΄ Ρουμιάντσεφ), Οικονόμου (46΄ Ζορζίνιο), Μασκανάκης (69΄ Τεϊσέιρα), Τσέλιος, Βερνάρδος, Κωτσόπουλος (83΄ Στεφανίδης).

Νίκη Βόλου (Αλέκος Βοσνιάδης): Τσέλιος, Σιούτας (60΄ Πασαλίδης), Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πανικίδης (60΄ Κιβρακίδης), Χάμοντ (75΄ Πλέγας), Ομεονγκά, Πολέτο (56΄ Λίγδας), Παμλίδης, Μαχαίρας (56΄ Τζήμας), Λουκίνας.