Ενημέρωση από την ΕΟΚ για το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Βαγγέλη Λιόλιου στην Ολομέλεια περιμένει η ΕΟΕ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Οι εξελίξεις στην ομοσπονδία του μπάσκετ είναι καταιγιστικές τις τελευταίες μέρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε με τα στημένα παιχνίδια και τις προφυλακίσεις του Λιόλιου, συνεργατών του και διαιτητών, με την Ελληνικη Ολυμπιακή Επιτροπή να παρακολουθεί το θέμα και να βγάζει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια των πρόσφατων αλλαγών στη διοίκηση της Ομοσπονδίας σας και των σχετικών εξελίξεων που παρακολουθούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη ως προς την εκπροσώπησή σας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Μέχρι τώρα καμία απάντηση δεν έχει δοθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ούτε έχει ληφθεί κάποια επιστολή, για τον αντικαταστάτη του εκπροσώπου της ΕΟΚ κ. Ευάγγελου Λιόλιου στην Ολομέλεια της ΕΟΕ.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή οφείλει να τονίσει προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν έχει άλλες αρμοδιότητες πλην όσων προβλέπουν το καταστατικό λειτουργίας της και ο νόμος και τα οποία εφαρμόζει απαρέγκλιτα».