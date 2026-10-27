Το κομμάτι της απολογίας της Βάσως Τσαρούχα που αφορά το δωμάτιο στο Costa Navarino αποκάλυψε το Mega.

Η Ελληνίδα διαιτητής είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ, για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ με στημένα παιχνίδια, με κοινή απόφαση του Εισαγγελέα και του Ανακριτή.

Στην αποστολή της η Τσαρούχα αρνήθηκε τις κατηγορίες για δωροληψία και υποστήριξε πως το όνομά της έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο επειδή ορισμένοι παράγοντες την έχουν βάλει στο μάτι, με την εκπομπή «Live News» του Mega να αποκαλύπτει όσα είπε σχετικά με το δωμάτιο στο Costa Navarino.

«Αρνούμαι κατηγορηματικά οποιαδήποτε επιρροή. Δεν έχω προσωπικές σχέσεις με κανέναν. Στο Costa Navarino πήγα, ζήτησα από τον Τσάπα να κάνει κράτηση επειδή δεν έβρισκα διαθέσιμα, αλλά δεν του ζήτησα να πληρώσει. Δε θυμάμαι την περίοδο που πήγα, αλλά σίγουρα έχω πάει. Όταν πήγα να πληρώσω, μου είπαν ότι έχει ήδη εξοφληθεί. Μόλις τον είδα, του είπα ότι δεν υπήρχε λόγος να πληρώσει και αρνήθηκε να μου πει το ποσό που πλήρωσε για να του το εξοφλήσω.

Αν ήξερα ότι είναι προπληρωμένο, θα είχα φύγει, ήρθα προ τετελεσμένου. Είμαι πολύ ακέραιη, δεν θα είχα λόγο να διακινδυνεύσω τη δουλειά μου. Δε μπορώ να εξηγήσω την κίνηση του. Μπορεί να ήθελε αργότερα να επηρεάσει, αλλά είμαι σε ένα επίπεδο διαιτησίας που δε θα μπορούσε να με επηρεάσει, γι’ αυτό όταν τον είδα του είπα ότι θέλω να το εξοφλήσω. Είναι πιθανό μετά από αυτό το γεγονός να μην τον ξανασυνάντησα», υποστήριξε στην απολογία της η Τσαρούχα.