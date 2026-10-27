Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση της φοροδιαφυγής.

Ο συγκατηγορούμενος και στενός συνεργάτης του, φερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι». Ακόμη έξι κατηγορούμενοι, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και σε κάποιες περιπτώσεις και καταβολή εγγυοδοσίας μέχρι 6.000 ευρώ.

Οι απολογίες των υπόλοιπων πέντε κατηγορουμένων συνεχίζονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν τα ξημερώματα.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστίασης αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και εμφανίστηκε πρόθυμος να ικανοποιήσει άμεσα τις όποιες απαιτήσεις του ελληνικού δημοσίου χωρίς να περιμένει την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.