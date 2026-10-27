Στον «αέρα» συνεχίζουν να βρίσκονται οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan, που διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους, εν μέσω της «καταιγίδας» αποκαλύψεων για τη μεγάλη φορολογική απάτη, που συνδέεται με τη γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας.

Με το εργασιακό τους μέλλον να φαντάζει αβέβαιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συζητήσεις για την απόκτηση της μεγαλύτερης αλυσίδας πίτσας στην Ελλάδα με το πλέον αναγνωρίσιμο σήμα.

Γνωστός επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της καφεστίασης με αλυσίδα καφέ και γλυκών και αλμυρών σνακ και με παρουσία και σε άλλους χώρους-τοπόσημα της πρωτεύουσας, φέρεται να έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την Pizza Fan.

Ο ίδιος, ωστόσο, τονίζει ότι οι όποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν γρήγορα, καθώς όσο διάστημα παραμένει κλειστή η αλυσίδα, απαξιώνεται και μένει περισσότερος χώρος στους ανταγωνιστές.

Επίσης, αυξάνεται το κόστος επανεκκίνησης, διότι μεγάλο μέρος των πρώτων υλών, που είναι ευπαθείς, θα πρέπει να πεταχτούν και να αγοραστούν νέες ποσότητες.

Βέβαια, κρίσιμο ζήτημα είναι η διάσωση των θέσεων εργασίας, οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 2.500.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, σε περίπτωση που προχωρήσουν οι διαδικασίες και η Pizza Fan αλλάξει χέρια, είναι πολύ πιθανό να παραμείνει το δίκτυο σε λειτουργία υπό το ίδιο σήμα.

«Η εταιρεία δεν δηλητηρίασε κανέναν με τα προϊόντα της. Πρόκειται για επιχείρηση στρατηγικά τοποθετημένη στην αγορά, με πολύ αναγνωρίσιμο σήμα και με φανατικό κοινό», δήλωσε στην «Καθημερινή» επιχειρηματίας του κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι η αλυσίδα διαθέτει 109 καταστήματα, εκ των οποίων τα 20 είναι εταιρικά, ενώ τα υπόλοιπα λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising).

Επιπλέον, διαθέτει δικό της σύστημα παραγγελιοληψίας και διανομής και όλα τα καταστήματα λειτουργούν χωρίς σάλα εστίασης, παρέχοντας τα γεύματα είτε με τη μορφή της παραλαβής από το κατάστημα (take away) είτε με τη μορφή της παράδοσης στο σπίτι (delivery).

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη της εταιρείας δεν επηρεάζει τη μεταβίβασή της σε νέο ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με εξειδικευμένους νομικούς, που μίλησαν στην εφημερίδα, αυτή μπορεί να αρθεί.

Αυτό γίνεται με κατάθεση αίτησης για την άρση ή τροποποίηση της δέσμευσης από τον σημερινό ιδιοκτήτη, η οποία εξετάζεται από το δικαστικό συμβούλιο, ενώ θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό το επιχείρημα της διάσωσης των θέσεων εργασίας, οι οποίες εν προκειμένω υπολογίζονται σε 2.500 συνολικά.

Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξει εμπλοκή, εάν για παράδειγμα η επιχείρηση θεωρηθεί από τις δικαστικές αρχές ότι είναι προϊόν εγκληματικών ενεργειών.

Πάντως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διεκδίκηση της Pizza Fan από τις άλλες δύο μεγάλες αλυσίδες με πίτσα, την Domino’s και την L’Artigiano, δεν συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες.