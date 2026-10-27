Το «Rockin’ in the Free World» ακούστηκε ξανά σε συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ και ο Νιλ Γιανγκ απαντά με νέα αγωγή, διεκδικώντας 10 εκατομμύρια δολάρια. Ο μουσικός υποστηρίζει ότι η χρήση του τραγουδιού χωρίς την άδειά του παραβιάζει τα πνευματικά του δικαιώματα και δημιουργεί την εντύπωση ότι στηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, με εναγόμενη την Trump 47 Committee, επιτροπή συγκέντρωσης πολιτικών χρηματοδοτήσεων. Πρόκειται για τη δεύτερη δικαστική προσφυγή του Γιανγκ σχετικά με τη χρήση της μουσικής του σε εκδηλώσεις του Τραμπ.

Το τραγούδι έπαιξε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή

Στο επίκεντρο της αγωγής βρίσκεται η συγκέντρωση της 12ης Οκτωβρίου στο Γιάνγκσταουν του Οχάιο, όπου το τραγούδι ακούστηκε λίγο πριν ο Τραμπ ανέβει στο βήμα.

Οι δικηγόροι του Γιανγκ υποστηρίζουν ότι η επιτροπή το έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα και σε άλλες συγκεντρώσεις, με στόχο την ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Κατά την αγωγή, ο Τραμπ γνώριζε προσωπικά ότι απαιτείται άδεια για τη χρήση του τραγουδιού σε πολιτικές συγκεντρώσεις, καθώς και ότι ο δημιουργός του δεν την είχε παραχωρήσει και δεν επρόκειτο να την παραχωρήσει.

Η προηγούμενη αγωγή και η υπόσχεση που επικαλείται ο Γιανγκ

Το 2020, ο μουσικός είχε στραφεί κατά της Donald J. Trump for President Inc., καταγγέλλοντας μη εξουσιοδοτημένη χρήση τόσο του «Rockin’ in the Free World» όσο και του «Devil’s Sidewalk» σε προεκλογικές εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η νέα αγωγή, η τότε υπόθεση έκλεισε σύντομα με συμβιβασμό. Η εταιρεία είχε δεσμευτεί ότι δεν θα χρησιμοποιούσε ξανά το «Rockin’ in the Free World» χωρίς την απαιτούμενη άδεια και τη συγκατάθεση του Γιανγκ.

Τώρα, η πλευρά του καλλιτέχνη υποστηρίζει ότι η επαναλαμβανόμενη χρήση του κομματιού έχει προκαλέσει ζημιά στη φήμη και την καλλιτεχνική του ταυτότητα, εξαιτίας της εντύπωσης ότι υποστηρίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον Τραμπ.

Ένας ύμνος με διαφορετικό μήνυμα

Το «Rockin’ in the Free World», που κυκλοφόρησε το 1989, βρίσκεται στην καρδιά της αντιπαράθεσης και για το πολιτικό του περιεχόμενο.

Η αγωγή το περιγράφει ως έναν αιχμηρό ύμνο που αντιπαραβάλλει τις κενές υποσχέσεις της αμερικανικής πολιτικής ρητορικής με τη σκληρή πραγματικότητα των φτωχών, των αστέγων και των παραμελημένων.

Το επαναλαμβανόμενο ρεφρέν, σύμφωνα με την ίδια επιχειρηματολογία, λειτουργεί ειρωνικά: υμνεί μια ελευθερία την οποία δεν απολαμβάνουν όλοι.

«Το τραγούδι είναι το αντίθετο από όλα όσα πρεσβεύει ο Ντόναλντ Τραμπ», αναφέρει χαρακτηριστικά η αγωγή.

Χωρίς άμεση απάντηση από την επιτροπή

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τα ερωτήματα των δύο αμερικανικών δικτύων στην Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών. Ούτε εκείνη ούτε η Trump 47 Committee είχαν απαντήσει στα αιτήματα για σχόλιο κατά τη δημοσίευση των ρεπορτάζ.

Ο Γιανγκ προστίθεται στους καλλιτέχνες που έχουν αντιδράσει στη χρήση της μουσικής τους από τον Τραμπ ή τον Λευκό Οίκο. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Κέσα, η Ολίβια Ροντρίγκο και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, οι οποίες έχουν δημόσια αποδοκιμάσει τη χρησιμοποίηση τραγουδιών τους σε πολιτικό ή κυβερνητικό περιεχόμενο.