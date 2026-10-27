Σε κατηγορηματική διάψευση των δημοσιευμάτων που παρουσίαζαν τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν να έχει παραχωρήσει συνέντευξη στην εφημερίδα «Τα Νέα» προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα μέσω επίσημης ανακοίνωσής του.

Σύμφωνα με την τουρκική διπλωματία, οι αναφορές που προκάλεσαν πολιτικές αντιπαραθέσεις βασίστηκαν σε τοποθετήσεις του Φιντάν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης δεξαμενής σκέψης στις Βρυξέλλες.



Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι οι απαντήσεις του υπουργού αποσπάστηκαν εντελώς από το πλαίσιο τους και παραποιήθηκαν.

Αμετακίνητη η Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Παράλληλα, η Άγκυρα σπεύδει να ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι η στάση της στα κρίσιμα μέτωπα παραμένει ακλόνητη.



Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται με έμφαση ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αλλαγή στις θέσεις που υπερασπίζεται η Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματά της χωρίς να κάνει καμία παραχώρηση.

Η ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ:



Αρ. 208, 27 Οκτωβρίου 2026, Σχετικά με ορισμένους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν για την πολιτική μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.



Σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Προέδρου ενός πολιτικού κόμματος, ο κ. Υπουργός μας δεν παραχώρησε συνέντευξη σε εφημερίδα που εκδίδεται στην Ελλάδα.



Οι απαντήσεις που έδωσε ο κ. Υπουργός μας σε εκδήλωση που διοργάνωσε ένα κέντρο μελετών στις Βρυξέλλες παραποιήθηκαν και αποσπάστηκαν εντελώς από το πλαίσιο τους, με αποτέλεσμα η πολιτική της Τουρκίας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων.



Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις θέσεις που η Τουρκία υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε όλα τα επίπεδα. Όπως και μέχρι τώρα, έτσι και στο μέλλον θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο χωρίς καμία παραχώρηση.