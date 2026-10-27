Σε τροχιά χειμωνιάτικων καιρικών συνθηκών βρίσκεται η Μηλιά Μετσόβου, καθώς το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου εκδηλώθηκε έντονη χιονόπτωση που επηρεάζει τις μετακινήσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον χρήστη @mixail_nistas, η ορατότητα ήταν περιορισμένη λόγω του μεγάλου όγκου των νιφάδων που έπεφταν με αυξημένη ένταση κατά τις βραδινές ώρες.

Τα φαινόμενα εστιάζονται στην ορεινή ζώνη της περιοχής, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή των οδηγών που κινούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η πυκνή χιονόπτωση στον δρόμο απαιτεί χαμηλές ταχύτητες και τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού σε περίπτωση χιονόστρωσης.