Ανακοινώθηκαν επίσημα οι δέκα φιναλίστ για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών του 2026, με τη λίστα να περιλαμβάνει μερικά από τα σπουδαιότερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Ανάμεσα στις υποψήφιες βρίσκονται η Ισπανίδα Αλεξία Πουτέγιας, η οποία έχει ήδη κατακτήσει δύο φορές το βραβείο, καθώς και η συμπατριώτισσα της Κλαούντια Πίνα. Ξεχωρίζουν επίσης η Κάρολιν Γκράχαμ Χάνσεν από τη Νορβηγία, η Δανή Περνίλε Χάρντερ και η Πολωνή Έβα Πάγιορ.
Την δεκάδα συμπληρώνουν η Τέμγουα Τσαουίνγκα από το Μαλάουι, η Αϊτινή Μέλτσι Ντουρμονάι, η Πατρί Γκιχάρο από την Ισπανία, η Αγγλίδα Αλέσια Ρούσο και η Τζαμαϊκανή Καντίτζα Σο.
They are our ten finalists for the 2026 Women’s Ballon d’Or… who you got? 🇲🇼 Temwa Chawinga 🇭🇹 Melchie Dumornay 🇳🇴 Caroline Graham Hansen 🇪🇸 Patri Guijarro 🇩🇰 Pernille Harder 🇵🇱 Ewa Pajor 🇪🇸 Clàudia Pina 🇪🇸 Alexia Putellas 🏴 Alessia Russo 🇯🇲 Khadija Shaw Follow the ceremony live on https://t.co/qkKEZsOmy9, with analysis and data from the London Palladium! #ballondor— Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026