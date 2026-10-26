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Ανακοινώθηκαν επίσημα οι δέκα φιναλίστ για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών του 2026, με τη λίστα να περιλαμβάνει μερικά από τα σπουδαιότερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ανάμεσα στις υποψήφιες βρίσκονται η Ισπανίδα Αλεξία Πουτέγιας, η οποία έχει ήδη κατακτήσει δύο φορές το βραβείο, καθώς και η συμπατριώτισσα της Κλαούντια Πίνα. Ξεχωρίζουν επίσης η Κάρολιν Γκράχαμ Χάνσεν από τη Νορβηγία, η Δανή Περνίλε Χάρντερ και η Πολωνή Έβα Πάγιορ.

Την δεκάδα συμπληρώνουν η Τέμγουα Τσαουίνγκα από το Μαλάουι, η Αϊτινή Μέλτσι Ντουρμονάι, η Πατρί Γκιχάρο από την Ισπανία, η Αγγλίδα Αλέσια Ρούσο και η Τζαμαϊκανή Καντίτζα Σο.