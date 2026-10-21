Για τους φιλάθλους, ένας αγώνας διαρκεί 90 λεπτά. Για έναν ποδοσφαιριστή, όμως, όσα συμβαίνουν στο γήπεδο έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Στις προπονήσεις, στις επαναλήψεις μιας κίνησης, στις ημέρες που η προσπάθεια δεν φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα και χρειάζεται να ξεκινήσεις ξανά. Εκεί διαμορφώνεται ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής, μακριά από τις κερκίδες και τις κάμερες.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, στα 19 του χρόνια, γνωρίζει ήδη καλά αυτή την καθημερινότητα. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής και μέλος της Εθνικής Ελλάδας πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Interamerican, η οποία στρέφει το βλέμμα σε όσα προηγούνται μιας μεγάλης στιγμής. Με αφετηρία τη δική του ιστορία, μιλά για την επιμονή, την αφοσίωση και τους ανθρώπους που δίνουν αξία σε κάθε βήμα.

«Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να τα δίνω όλα καθημερινά»

Το ταλέντο μπορεί να τραβήξει την προσοχή από νωρίς. Για τον Κωνσταντίνο, ωστόσο, το ταλέντο χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια για να εξελιχθεί. Μιλώντας για όσα απαιτεί η πορεία του στο ποδόσφαιρο, αναφέρεται και στην ψυχολογική πίεση που τη συνοδεύει: «Θέλει πολλή σκέψη, πολύ σκληρή δουλειά. Ψυχολογικά δεν είναι εύκολα αυτά».

Επιλέγει, λοιπόν, να επικεντρώνεται σε όσα μπορεί να κάνει κάθε μέρα. Θα χαρεί μια επιτυχία, αλλά την επομένη θα επιστρέψει στην προπόνηση, με το βλέμμα στον επόμενο αγώνα. Αποφεύγει τις προβλέψεις για το μέλλον και την πίεση όσων «πρέπει» να πετύχει. Η στάση του συνοψίζεται σε μια φράση: «Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να τα δίνω όλα καθημερινά».

Η μητέρα του θυμάται την προσπάθεια πριν από τα χειροκροτήματα

Αυτή η συνέπεια υπήρχε από πολύ μικρή ηλικία. Η μητέρα του θυμάται ένα παιδί που ήθελε να πηγαίνει στην προπόνηση ανεξάρτητα από τον καιρό, χωρίς να χάνει τη διάθεσή του με το κρύο, τη ζέστη, τη βροχή ή τον αέρα.

Στα 13 του, η ποδοσφαιρική του πορεία στην Άντερλεχτ τον έφερε για ένα διάστημα μακριά από την οικογένειά του. Η ίδια θυμάται πόσο περήφανη ήταν για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτή την αλλαγή σε τόσο μικρή ηλικία.

Η αφοσίωσή του ήταν τέτοια, που υπήρχαν φορές που ήθελε να του πει «φτάνει, ξεκουράσου λίγο». Σήμερα τον περιγράφει ως έναν ήρεμο νέο άνθρωπο, που δεν αφήνει όσα συμβαίνουν γύρω του να τον παρασύρουν. Η δική της ματιά συμπληρώνει την εικόνα του αθλητή με τις στιγμές που γνωρίζουν καλύτερα όσοι βρίσκονται κοντά του.

Μια Κυριακή στο σπίτι μπορεί να σημαίνει τα πάντα

Για τον Κωνσταντίνο, επιτυχία δεν είναι μόνο η μπάλα. Είναι και μια Κυριακή στο σπίτι με την οικογένειά του, όταν μπορούν να μιλήσουν, να δουν λίγο μπάλα μαζί ή να πιουν έναν καφέ. «Αυτά για μένα είναι τα πιο ωραία στη ζωή», λέει.

Οι προπονήσεις και τα ταξίδια αφήνουν περιορισμένο χρόνο για την οικογένειά του. Ο ίδιος αναφέρει ότι μπορεί να τους βλέπει ακόμη και μία φορά την εβδομάδα.

Στον ελεύθερο χρόνο του υπάρχει και το PlayStation με τον κολλητό του, μικρές ανάσες σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα.

Σε αυτές τις στιγμές μπορούμε να αναγνωρίσουμε και κάτι από τη δική μας ζωή. Την προσπάθεια για έναν στόχο που έχουμε βάλει, τη χαρά να βρισκόμαστε με τους ανθρώπους μας, την ανάγκη να βρίσκουμε χρόνο για όσα αγαπάμε. Το «σπουδαίο» δεν σημαίνει το ίδιο για όλους μας. Κάθε δρόμος είναι διαφορετικός, όπως διαφορετικά είναι και όσα έχουν σημασία για τον καθένα μας.

Εκεί βρίσκεται και το μήνυμα της νέας καμπάνιας της Interamerican: «Ό,τι για εσένα είναι σπουδαίο, για εμάς είναι τα πάντα». Μια υπόσχεση που, μέσα από τη διαδρομή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μας θυμίζει πως πίσω από καθετί σπουδαίο υπάρχουν όλα όσα χτίζονται αθόρυβα.

Δείτε τη νέα καμπάνια της Interamerican με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.