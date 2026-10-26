Με βροχές και έντονη αστάθεια αναμένεται να κυλήσει η 28η Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο να προειδοποιεί ότι οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να δυσκολέψουν τη διεξαγωγή των παρελάσεων. Ιδιαίτερα οριακή χαρακτηρίζει την κατάσταση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ή προμεσημβρινές ώρες της Τετάρτης.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Γιάννης Καλλιάνος εξήγησε ότι η χώρα θα παραμείνει υπό την επίδραση βαρομετρικού χαμηλού για ακόμη 48 ώρες, με τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις να επικεντρώνονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Όπως ανέφερε, ήδη σε αρκετές περιοχές έχουν καταγραφεί σημαντικά ύψη βροχής, που έφτασαν τα 60 με 70 χιλιοστά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

«Οριακή η κατάσταση» για τις παρελάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο μετεωρολόγος στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, όπου οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές μέχρι περίπου τις 09:00, 10:00 ή και 11:00 το πρωί της Τετάρτης, με τον καιρό να παρουσιάζει στη συνέχεια βελτίωση.

«Είναι μια πολύ οριακή κατάσταση», σημείωσε, εξηγώντας ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με βεβαιότητα αν οι παρελάσεις θα ξεκινήσουν υπό βροχή.

«Θα βρέχει νωρίς το πρωί και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μετά ο καιρός θα βελτιωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ενδεχόμενο να συμπέσουν οι τελευταίες βροχοπτώσεις με την έναρξη των εκδηλώσεων παραμένει, επομένως, ανοιχτό.

Οι πόλεις όπου αναμένονται βροχές την 28η Οκτωβρίου

Ο Γιάννης Καλλιάνος παρουσίασε και τις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα στη διάρκεια της Τετάρτης, επηρεάζοντας ενδεχομένως τις τοπικές παρελάσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Θεσσαλία: Λάρισα και Καρδίτσα.

Στερεά Ελλάδα και Εύβοια: Λαμία, Άμφισσα και Χαλκίδα.

Πελοπόννησος: Τρίπολη και περιοχές στα ανατολικά και νότια.

Κρήτη: Χανιά και άλλες περιοχές του νησιού.

Σποράδες: Σκιάθος.

Δωδεκάνησα: Ρόδος και Κως.

Ανατολικό Αιγαίο: Σάμος, Χίος και Λέσβος.

Στις περιοχές αυτές αναμένονται βροχές κατά περιόδους, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θα βρέχει αδιάκοπα σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο

Ο μετεωρολόγος διαχώρισε τη χώρα σε δύο βασικές ζώνες, επισημαίνοντας ότι η ένταση των φαινομένων θα παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Στα δυτικά και βόρεια, δηλαδή στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά Ελλάδα, στη δυτική Πελοπόννησο, στα Επτάνησα, στη Μακεδονία και στη Θράκη, τα φαινόμενα προβλέπονται γενικά τοπικά, ήπια και μικρής διάρκειας.

Αντίθετα, μεγαλύτερη ένταση αναμένεται στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και στην Αττική, στην Εύβοια, στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε περιοχές του κεντρικού και νότιου Αιγαίου.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται επίσης οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ο Γιάννης Καλλιάνος έκανε λόγο για βροχές που κατά τόπους θα παρουσιάζουν μεγάλη ραγδαιότητα, λόγω της διέλευσης βαρομετρικού χαμηλού πάνω από τη χώρα.

Μια «μουσκεμένη» 28η Οκτωβρίου

Παρότι σε αρκετές περιοχές ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί μέσα στην Τετάρτη, η αστάθεια θα παραμείνει σημαντικός παράγοντας για τις εορταστικές εκδηλώσεις.

«Θα υπάρξουν περιοχές και θα υπάρξουν πόλεις όπου θα βρέχει κατά τη διάρκεια της παρέλασης και θα δυσκολευτούν», υπογράμμισε ο μετεωρολόγος.

Η πρόγνωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι παρελάσεις σε αρκετές περιοχές να πραγματοποιηθούν με βροχή, ενώ για Αθήνα και Θεσσαλονίκη το κρίσιμο διάστημα εντοπίζεται στις πρώτες ώρες της Τετάρτης, πριν από την αναμενόμενη βελτίωση του καιρού.