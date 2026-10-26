Την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης αξιοποιεί πολιτικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως επιβεβαίωση των τουρκικών διεκδικήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πρόεδρος της Τουρκίας υποστήριξε την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου ότι η συμφωνία προστατεύει τα δικαιώματα των δύο χωρών και απαίτησε να γίνει σεβαστή η κοινή τους βούληση, παρότι η Ελλάδα επιμένει ότι το μνημόνιο παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

«Δεν επιδιώκουμε να βάλουμε γκολ στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, επιχειρώντας να παρουσιάσει την τουρκική πολιτική ως προσπάθεια προστασίας συμφερόντων και όχι ως κίνηση εναντίον άλλων κρατών.

Η έγκριση από τη λιβυκή Βουλή και το μήνυμα της Άγκυρας

Το μνημόνιο υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019 από την Τουρκία και την τότε Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, με αντικείμενο την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο. Στις 20 Οκτωβρίου 2026, η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, ενέκρινε ομόφωνα τη συμφωνία, ανατρέποντας την προηγούμενη απόφασή της το 2020 να απορρίψει την επικύρωσή της. Παράλληλα, ανακάλεσε την απόφαση με την οποία είχε ζητηθεί η διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Τουρκία.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε την έγκριση «ένα μεγάλο βήμα» για την κατοχύρωση, όπως υποστηρίζει, των νόμιμων δικαιωμάτων της Τουρκίας και της Λιβύης. Παρουσίασε, επίσης, την ομοφωνία των Λίβυων βουλευτών ως ένδειξη ότι οι πολιτικές διαφορές στη χώρα μπορούν να παραμερίζονται όταν διακυβεύονται εθνικά συμφέροντα.

«Οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν μετά την έγκριση του μνημονίου, με πρώτη εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν καμία νόμιμη βάση», υποστήριξε, απορρίπτοντας τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη συμφωνία.

«Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν», λέει ο Ερντογάν

Στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν επιδιώκει αντιπαράθεση στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της.

«Υποστηρίζουμε ότι οι διαφορές πρέπει να αντιμετωπίζονται με ειρηνικά μέσα και να επιλύονται μέσω διαλόγου με όλα τα παράκτια κράτη», ανέφερε, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους να υιοθετήσουν, όπως είπε, την ίδια εποικοδομητική στάση.

Παράλληλα, κατηγόρησε όσους επιδιώκουν να αποκλείσουν την Τουρκία από την περιοχή και επανέλαβε ότι η χώρα του θα συνεχίσει τον διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες. «Σε όσους επιχειρούν να αποκλείσουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο, επαναλαμβάνω ότι αναμένουμε να γίνει σεβαστή η κοινή βούληση της χώρας μας και της Λιβύης», δήλωσε.