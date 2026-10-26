Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκαν ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου», Άγγελος Γιαννακόπουλος, και ακόμη 58 συλληφθέντες, μετά τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI. Οι συλλήψεις προέκυψαν από έρευνα περίπου εννέα μηνών, η οποία καλύπτει δραστηριότητα μιας δεκαετίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπό διερεύνηση οικονομική ζημιά για το Δημόσιο ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται περίπου 500 εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με τον επιχειρηματία ή με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποί» του.

Κατά τις έρευνες έχουν εντοπιστεί 250.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ εξετάζονται θυρίδες και τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό. Ο 58χρονος επιχειρηματίας και βασικά στελέχη της φερόμενης εγκληματικής ομάδας φέρονται επίσης να χρησιμοποιούσαν την κρυπτογραφημένη εφαρμογή Sky ECC για τις επικοινωνίες τους. Οι 59 συλληφθέντες οδηγούνται στις εισαγγελικές αρχές με ογκώδη δικογραφία.

Δείτε το βίντεο από τη μεταγωγή τους στην Ευελπίδων: