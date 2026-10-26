Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης συγκρούστηκαν στη Βουλή, με τον υπουργό και τον βουλευτή να δίνουν ραντεβού στο νοσοκομείο Χανίων για δια ζώσης αντιπαράθεση.

Ο υπουργός απαντώντας στις επικρίσεις που δέχτηκε, είπε: «Σε λίγο θα θελήσει αυτός με το “Χωριάτικο” να σας γνωρίσει, να κρατάτε μαζί τα διπλά βιβλία… Όλη η Ελλάδα αναρωτιέται και γελάει με το βίντεο για τα διπλά βιβλία που είχατε δημοσίως παραδεχτεί ότι κρατούσατε ως δήμαρχος Σφακίων. Υπόδειξη σε μένα για τα διπλά βιβλία πάει πολύ».

Ο Παύλος Πολάκης σχολιάζοντας, αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο, κατηγώντας τον υπουργό, με τον δεύτερο να τον προσκαλεί στο νοσοκομείο, ζητώντας να παρευρεθεί σε συζήτηση μπροστά στις κάμερες «για να δούμε ποια είναι η αλήθεια».

Ο βουλευτής αποδέχτηκε την πρόσκληση του υπουργού και σε ανάρτηση στο Facebook, σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Θα αλλάξω την πτήση, θα έρθω νωρίς και θα τα πούμε στο Νοσοκομείο Χανίων. Είχα βγάλει εισιτήριο το μεσημέρι για να κατέβω στο συλλαλητήριο το βράδυ. Θα βγάλω πρωινό εισιτήριο και θα τα πούμε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Χανίων».