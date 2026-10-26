Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο διαιτητής, Ηλίας Κορομηλάς ενώ η διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα και συνάδελφος της, Τάσος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ´ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» και τους απαγορεύτηκε η ενασχόληση με το μπάσκετ.

Οι τρεις κατηγορούμενοι διαιτητές στην υπόθεση των στημένων παιχνιδιών μπάσκετ πέρασαν σήμερα το κατώφλι του ανακριτή και με τις σημερινές απολογίες έκλεισε ο κύκλος των εξηγήσεων των προσώπων σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, ανάμεσα τους και ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Συνολικά οδηγήθηκαν στη φυλακή για την υπόθεση τέσσερις κατηγορούμενοι.

«Ουδεμία αρμοδιότητα είχα ως προς τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών»

Πρώτος πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου ο κατηγορούμενος αρχιδιαιτητής, Ηλίας Κορομηλάς στον οποίο αποδίδονται εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων στο μπάσκετ προκειμένου να ωφεληθεί ο Προμηθέας Πατρών και άλλες ομάδες και στο σπίτι του βρέθηκαν 102.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται σημειώνοντας πως πάντα λειτουργούσε εντός των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

«Ουδεμία συμμετοχή είχα στις αποδιδόμενες σε εμένα πράξεις, τις οποίες αρνούμαι κατηγορηματικά στο σύνολό τους. Οι σε βάρος μου κατηγορίες στηρίζονται ουσιαστικά στις καταθέσεις δύο και μόνο προσώπων, χωρίς να προκύπτουν συγκεκριμένα αντικειμενικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την προσωπική μου εμπλοκή στις καταγγελλόμενες ενέργειες» φέρεται να είπε στην απολογία του ο κατηγορούμενος ο οποίος υπογράμμισε το γεγονός ότι δεν υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) προσθέτοντας πως δεν είχε «οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή συμμετοχή στην επιλογή, τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών σε αγώνες».

«Οι σχετικές αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στα αρμόδια όργανα διαιτησίας. Συνεπώς, ουδεμία αρμοδιότητα είχα ως προς τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών, αλλά ούτε και θα μπορούσα να έχω εκ της θέσεως και των καθηκόντων μου, να ασκώ εν τοις πράγμασι αποφασιστική επιρροή στη διαδικασία επιλογής και ορισμού διαιτητών» φέρεται να υποστήριξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν κλήθηκε να εξηγήσει την προέλευση των χρημάτων που εντοπίστηκαν στο σπίτι του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι από την ενασχόλησή του με τη διαιτησία σε διεθνές επίπεδο, έχει λάβει δύο ποσά ως αποζημίωση συνολικού ύψους 263.000 ευρώ, για τα οποία διαθέτει τα απαιτούμενα παραστατικά. Πρόκειται , όπως φέρεται να ανέφερε , για μια κατάθεση 193.000 ευρώ και ακόμη μια των 70.000 ευρώ που ήταν μπόνους με την αιτιολογία ότι δεν είχε υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε πως τα χρήματα πιστώθηκαν μέσω τραπέζης και στη συνέχεια ο ίδιος προχώρησε σε αναλήψεις λόγω προσωπικών θεμάτων με στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Μάλιστα, για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του στο πλαίσιο της ανάκρισης κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο λογιστής του.

Απαντώντας σε όσα καταγγέλλει Ουκρανός διαιτητής ότι τον προσέγγισε και του πρόσφερε 10.000 ευρώ, για να σφυρίξει υπέρ της Unics Kazan στον τελικό του Eurocup 2021, ο κατηγορούμενος φέρεται να λέει ότι η αναφορά έχει τεθεί υπόψη των ελληνικών αρχών και έχει μπει στο αρχείο.

«Δεν πήρα ούτε ένα ευρώ»

Την στάση της άρνησης επέλεξε, σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος ενώπιον του ανακριτή και ο διαιτητής Τάσο Πηλοΐδης ο οποίος ελέγχεται για δυο περιπτώσεις και υπέβαλλε μήνυση για ψευδή κατάθεση σε βάρος του μάρτυρα- κλειδί που με την κατάθεση του τον έβαλε στο «κάδρο» της υπόθεσης.

Ο κ. Πηλοΐδης φέρεται να αμφισβήτησε την αξιοπιστία του μάρτυρα υποστηρίζοντας πως ο συγκεκριμένος μάρτυρας λέει ψέματα και έκανε λόγο για «μυθοπλασίες και αποκυήματα της φαντασίας του». «Δεν πήρα ούτε ένα ευρώ…» φέρεται να είπε σημειώνοντας πως ουδέποτε έχει ελεγχθεί πειθαρχικά.

Αναφερόμενος στο περιστατικό που περιγράφεται με πρωταγωνιστή τον «δράκο» του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτη Γιαννάκη, το 2018 την περίοδο που ήταν προπονητής στην ομάδα του Άρη, και την αποβολή του με διπλή τεχνική ποινή που δόθηκε ως «δώρο» σε εμπλεκόμενο πρόσωπο κατά τη διάρκεια ελεγχόμενου παιχνιδιού φέρεται να είπε πως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και ουδέποτε θα έκανα κάτι για να τον βλάψω» εμφανίζεται να είπε ενώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει, ήδη, δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και θα καταθέσει στο πλαίσιο της ανάκρισης την Πέμπτη.

Αρνούμαι τις κατηγορίες

Τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει φέρεται να αρνήθηκε απολογούμενη και η διαιτήτρια, Βασιλική Τσαρούχα στην οποία αποδίδονται 13 πράξεις δωροδοκίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατηγορούμενη επιχείρησε να αντικρούσει τις κατηγορίες τονίζοντας, μάλιστα, ότι σε κάποιους από τους αγώνες που συμμετείχε και ελέγχονται ως στημένοι δεν σφύριξε καν.