Για τις καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ, μίλησε σήμερα το πρωί ο Παναγιώτης Φασούλας.

Με αφορμή την προφυλάκιση του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και άλλων στελεχών και διαιτητών, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» σημείωσε: «Δεν ήταν ευχάριστη σκέψη να βλέπεις ανθρώπους, οι οποίοι είναι ενεργούμενα του κ. Λιόλιου. Δεν λέω ότι είναι συνένοχοι, να το τονίσω αυτό, αλλά συμμέτοχοι είναι σίγουρα σε όλη αυτή τη διαδικασία όλων αυτών των ετών. Να βλέπεις τον λεγόμενο νέο πρόεδρο να λέει ότι θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Είναι σαν να απαρνηθήκανε τον πατέρα τους, τον σκοτώσανε και λένε “είμαστε ορφανά τα καημένα τώρα, βοηθήστε μας να φτάσουμε το μαχαίρι στο κόκαλο”».

Όπως είπε, «αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι διεξήγαγαν τις προηγούμενες εκλογές να διεξάγουν εκλογές. Πολλά σωματεία που με παίρνουν τηλέφωνο λένε ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη για τη συνέχιση των πρωταθλημάτων με αυτούς τους ανθρώπους».

Ως προς το πώς μπορούν να διασφαλιστούν τα πρωταθλήματα, ο Παναγιώτης Φασούλας ανέφερε πως «υπάρχουν καλοί διαιτητές στην Ελλάδα και οι ίδιοι πρέπει να το δουν αυτό, γιατί πρέπει να αναρωτηθούν μέσα στα όργανά τους γιατί οι Έλληνες διαιτητές δεν αγωνίζονται σε υψηλού επιπέδου διοργανώσεις, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Γιατί; Γιατί οι διεθνείς θεσμοί δεν έχουν εμπιστοσύνη στον τρόπο που λειτουργεί η διαιτησία. Όχι ότι δεν έχουμε καλούς διαιτητές. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

«Λοιπόν, μια νέα διοίκηση πρωτοδικείου είναι φανερό ότι θα βάλει κάποιους κανόνες διαφάνειας, φυσικά υπό την εποπτεία του, της προϊσταμένης αρχής που είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο υπουργός, ώστε να συνεχιστούν τα πρωταθλήματα με διαφάνεια, οι ορισμοί διαιτητών με διαφάνεια κτλ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν παραιτηθεί η σημερινή διοίκηση. Ήδη έχουν παραιτηθεί τέσσερις άνθρωποι, είχαν την ευθιξία και έχουν καλυφθεί οι θέσεις τους από αναπληρωματικά μέλη», πρόσθεσε.

Ο κ. Φασούλας, αναφέρθηκε, επίσης, στον προσωπικό πόλεμο, τον κανιβαλισμό και τη λασπολογία που υπέστη ο ίδιος όταν κατήγγειλε αυτές τις καταστάσεις στο παρελθόν: «Έχω δεχτεί τεράστιο κανιβαλισμό από πληρωμένους κονδυλοφόρους και τεράστια δολοφονία χαρακτήρα και αυτή τη στιγμή αύριο η Ομοσπονδία έχει δικαστικές αποφάσεις να πληρώσει εκατομμύρια ευρώ σε εργαζόμενους που έχουν πάρει δικαστικές αποφάσεις και τους χρωστάει δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων, υπερωρίες, τα οποία διεκδικούσαν οι εργαζόμενοι και τώρα έχουν καταλήξει νομίζω δικαστικά ότι πρέπει να πληρωθούν. Ποιος θα πληρώσει αυτά; Αυτή η διοίκηση; Πρέπει κάποιος να πληρώσει».

«Είχα προειδοποιήσει για αυτά, για το τι πρόκειται να γίνει, χωρίς να έχω αποδείξεις, αλλά έβλεπα συμπεριφορές και συγκεκριμένες καταστάσεις», τόνισε ακόμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «γίνανε ηλεκτρονικές εκλογές και μέσα στη δικογραφία αναφέρεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούσαν στρατό διαιτητών. Ο στρατός διαιτητών σε τι χρησιμεύει σε κάποιον που κάνει εκλογές; Όταν το εκλογικό σώμα είναι 750 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, ο στρατός αυτός γυρνάει όλη την επικράτεια και λέει ότι “αν δεν ψηφίσετε αυτόν, στην επόμενη αγωνιστική περίοδο θα βρεθείτε να παλεύετε για τη σωτηρία σας, αν δεν σας ρίξουμε κατηγορία”. Τόσο απλό είναι. Αυτό είναι το χειρότερο, εκμαυλίστηκαν συνειδήσεις πολλές».

Τέλος, ο κ. Φασούλας επισημαίνει την ανάγκη να επιστρέψει η εμπιστοσύνη στο άθλημα, να εκλείψει ο ελιτισμός από τις αναπτυξιακές ηλικίες και να στηριχθούν τα μικρά σωματεία της περιφέρειας.