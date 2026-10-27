Με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαμηλές θερμοκρασίες και βοριάδες έως 7 μποφόρ θα κυλήσει η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει και την Αττική, ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί ακυρώσεις μαθητικών παρελάσεων σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Μαγνησία, Βόρειες Σποράδες και δήμους της Εύβοιας.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν από τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη, επηρεάζοντας τις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο. Σε αρκετές περιοχές έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και πολιτών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν με τροποποιήσεις.

Στην Αττική, οι βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης και να συνεχιστούν έως το μεσημέρι, με πιθανότητα να επηρεάσουν την ώρα των παρελάσεων. Εντονότερα φαινόμενα προβλέπονται στα βόρεια του νομού, ενώ στην Ιπποκράτειο Πολιτεία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo. Σε τοπικό επίπεδο, οι άνεμοι ενδέχεται να είναι ισχυρότεροι.

Σε ποιες περιοχές ακυρώνονται οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου

Η κακοκαιρία έχει ήδη οδηγήσει σε αποφάσεις για ματαίωση ή περιορισμό των μαθητικών παρελάσεων σε αρκετές περιοχές.

Ειδικότερα:

Κυκλάδες: Δεν θα πραγματοποιηθεί το τμήμα της παρέλασης με μαθητές, συλλόγους, οργανώσεις και σωματεία.

Δεν θα πραγματοποιηθεί το τμήμα της παρέλασης με μαθητές, συλλόγους, οργανώσεις και σωματεία. Δωδεκάνησα: Ματαιώνονται οι μαθητικές παρελάσεις λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Ματαιώνονται οι μαθητικές παρελάσεις λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Μαγνησία και Βόρειες Σποράδες: Ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις.

Ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις. Άγιος Δημήτριος Αττικής: Ματαιώνεται η μαθητική παρέλαση.

Ματαιώνεται η μαθητική παρέλαση. Χαλκίδα: Θα παρελάσει μόνο ο Λόχος Παρελάσεως της Σχολής Πεζικού, χωρίς μαθητικά και πολιτικά τμήματα.

Θα παρελάσει μόνο ο Λόχος Παρελάσεως της Σχολής Πεζικού, χωρίς μαθητικά και πολιτικά τμήματα. Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας: Ακυρώνεται η μαθητική παρέλαση.

Ακυρώνεται η μαθητική παρέλαση. Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων: Ακυρώνεται η μαθητική παρέλαση.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων.

Πώς θα είναι ο καιρός στην Αθήνα την ώρα της παρέλασης

Η Αττική συγκαταλέγεται στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν από την κακοκαιρία. Οι βροχές προβλέπεται να ξεκινήσουν από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης και να συνεχιστούν έως το μεσημέρι, με ενδεχόμενο εκδήλωσης σποραδικών καταιγίδων.

Σύμφωνα με το Meteo, η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι πολίτες που σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις θα πρέπει να ενημερώνονται για τις νεότερες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών, καθώς οι τοπικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν το πρόγραμμα.

Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και πού έχει εκδοθεί Red Code

Σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και μεγάλο μέρος του Αιγαίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo, βροχές και καταιγίδες αναμένονται αρχικά στη Χαλκιδική, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Από τις πρώτες πρωινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης.

Ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρωινές ώρες έως και νωρίς το βράδυ στις Σποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, ενώ πιθανό είναι να επηρεαστούν και τμήματα της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στις περιοχές με αυξημένο κίνδυνο έχουν ήδη ανακοινωθεί ακυρώσεις μαθητικών παρελάσεων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων.

Τι καιρό θα κάνει στη Θεσσαλονίκη

Διαφορετική αναμένεται να είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κανονικά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Στον νομό Θεσσαλονίκης προβλέπονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Το κρύο αναμένεται να είναι αισθητό, γι’ αυτό όσοι παρακολουθήσουν την παρέλαση καλό είναι να είναι κατάλληλα ντυμένοι.

Η πρόγνωση του Meteo για τη θερμοκρασία και τους ανέμους

Οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές για την εποχή σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχύσουν την αίσθηση του κρύου.

Ενδεικτικά, η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί:

Δυτική Μακεδονία: Από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 7 έως 18 βαθμούς.

Από 7 έως 18 βαθμούς. Θεσσαλία: Από 5 έως 13 βαθμούς.

Από 5 έως 13 βαθμούς. Ήπειρος: Από 5 έως 17 βαθμούς.

Από 5 έως 17 βαθμούς. Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος: Από 7 έως 17 βαθμούς.

Από 7 έως 17 βαθμούς. Νησιά Ιονίου: Από 9 έως 18 βαθμούς.

Από 9 έως 18 βαθμούς. Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου: Από 12 έως 16 βαθμούς.

Από 12 έως 16 βαθμούς. Κυκλάδες: Από 12 έως 18 βαθμούς.

Από 12 έως 18 βαθμούς. Δωδεκάνησα: Από 16 έως 20 βαθμούς.

Από 16 έως 20 βαθμούς. Κρήτη: Από 12 έως 20 βαθμούς.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν επίσης βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, οι οποίοι στα βόρεια τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Χιόνια στα ορεινά

Χιονοπτώσεις προβλέπονται σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, καθώς και σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας.

Η σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των δήμων και της Πολιτικής Προστασίας για ενδεχόμενες νέες αλλαγές στις παρελάσεις και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις της εθνικής επετείου.