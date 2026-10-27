Να αποδυναμώσει τις καταγγελίες που τον εμπλέκουν σε 49 πράξεις που αφορούν στο στήσιμο αγώνων μπάσκετ επιχείρησε κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, δίνοντας τη δική του εκδοχή.

Ο κατηγορούμενος, ως κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση ο οποίος έχει οδηγηθεί στη φυλακή, σύμφωνα με πληροφορίες, με πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα αρνήθηκε ενώπιον του ανακριτή όσα του αποδίδονται καταγγέλλοντας, παράλληλα, ότι υπήρξε στόχος εκβιασμού και οργανωμένης προσπάθειας προσωπικής και επαγγελματικής εξόντωσης.

Στο απολογητικό υπόμνημά του, ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τονίζει πως επί των ημερών του «το άθλημα προχώρησε και το εγχώριο πρωτάθλημα από υπόθεση δύο ομάδων έγινε κατά πολύ ανταγωνιστικότερο», ενώ αμφισβητεί την αξιοπιστία μαρτύρων που τον έβαλαν στο «κάδρο» της υπόθεσης, επιμένοντας πως από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι ο ίδιος έκανε συγκεκριμένη παρέμβαση στη διαιτησία.

«Δεν έχω απολύτως καμία εμπλοκή, συμμετοχική πολλώ μάλλον αυτουργική», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο υπόμνημά του ο κ. Λιόλιος και κάνει λόγο για κατηγορίες που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν το πρόσωπο, το ήθος και την επαγγελματική του πορεία. Μάλιστα, φέρεται να αποδίδει την εμπλοκή του στην υπόθεση σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί από την ηγεσία της Ομοσπονδίας και να πληγεί η επιχειρηματική και προσωπική του υπόσταση.

«Ουδέποτε συναντήθηκα με οποιονδήποτε διαιτητή πλην των θεσμικών συναντήσεών μου με τα όργανα της διαιτησίας… Δεν υφίσταται καμία ιδιωτική φωτογραφία μου με διαιτητή και αυτό διότι ήταν πάγια αρχή μου να μην αποκτήσω προσωπικές σχέσεις με κανένα διαιτητή», αναφέρει.

Η καταγγελία για εκβίαση

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε σε συνάντηση που, όπως λέει, είχε τον περασμένο Απρίλιο με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμο Στασινόπουλο, την οποία θεωρεί κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπως υποστηρίζει ο κ. Λιόλιος, ο κ. Στασινόπουλος έκανε παράπονα για τη διαιτησία και μίλησε για τα χρήματα που έχει διαθέσει για την ομάδα. «Έχω βάλει ένα εκατομμύριο. Εγώ γιατί να το χάσω;», ήταν τα λόγια του, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, και στη συνέχεια περιγράφει ότι αναφέρθηκε σε προσωπικά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον Ηλία Παπαθεοδώρου, όταν ο τελευταίος εργαζόταν στον Προμηθέα Πατρών. Ο κ. Λιόλιος αναφέρει στο υπόμνημά του ότι όταν τον ρώτησε πώς είχε αποκτήσει γνώση των μηνυμάτων, εκείνος φέρεται να απάντησε «Ο Ηλίας», ενώ παραδέχτηκε ότι τα είχε διαβιβάσει σε δύο άλλα πρόσωπα.

Ο κ. Λιόλιος εξέφρασε τη θέση πως η συνάντηση είχε εκβιαστικό χαρακτήρα με σκοπό να εξασφαλιστεί ευνοϊκή διαιτητική μεταχείριση για το Μαρούσι. «Ο Στασινόπουλος λοιπόν, ως κοινός εκβιαστής, είναι που επιχείρησε να μου ζητήσει παράνομα ωφελήματα πρώτος» αναφέρει χαρακτηριστικά στην απολογία του σημειώνοντας πως η επίμαχη συνομιλία καταγράφηκε από το σύστημα ασφαλείας των γραφείων της ΕΟΚ, το οποίο καταγράφει εικόνα και ήχο. Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας αλλά και μήνυση. Μάλιστα, επικαλείται και καταγγελία διαιτητή που μετά από αγώνα το 2025, έλαβε δυο απειλητικά μηνύματα από αριθμό τηλεφώνου που απέδιδε στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Ο κατηγορούμενος τονίζει πως «δεδηλωμενος σκοπός» του ήταν η καταπολέμηση «ορισμένων φαινομένων ευνοιοκρατίας και κακώς νοούμενου παραγοντισμού που χείμαζαν το ελληνικό μπάσκετ».

Σε αυτή την προσπάθειά του όμως, όπως λέει, βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλούς εχθρούς. « Την δεδηλωμένη προσπάθειά μου να αλλάξει το κλίμα και το επίπεδο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης και η αντίληψη των ανθρώπων που την στελεχώνουν, δεν είχα την αυταπάτη ότι δεν θα βρω αντιπάλους ή και εχθρούς. Κατά το κοινώς λεγόμενον “τάραξα τα νερά” και χάλασα πολλά υφιστάμενα και κατεστημένα συμφέροντα. Δεν περίμενα ότι δεν θα αντιμετωπίσω πόλεμο. Ως παράγοντας 25 χρόνια και πρώην πρόεδρος του Προμηθέα Πατρών το γνώριζα ότι θα συγκρουστώ και ήξερα και από ποια κέντρα είναι πιθανόν ο πόλεμος αυτός να εκπορευθεί. Ο επικοινωνιακός πόλεμος συγκεκριμένων ομάδων σε βάρος μου υπήρξε ενορχηστρωμένος, δυστυχώς αλλά αληθώς, από την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και τους εκπροσώπους της. Μαζί τους συντάχθηκαν ορισμένοι παράγοντες και ιδιοκτήτες ομάδων που η ΚΑΕ είχε κοινά συμφέροντα ή σε διάφορα επίπεδα ήλεγχε ή επηρέαζε. Μεταξύ αυτών και η ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», ανέφερε.

Αμφισβητεί την αξιοπιστία των μαρτύρων

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, αναφέρει στο υπόμνημα του πως δεν γνωρίζει «ούτε καν εξ όψεως» τον διαιτητή, που θεωρείται μάρτυρας κλειδί τονίζοντας πως εκείνος δεν έχει εισφέρει με τη μαρτυρία του κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει πως εμπλέκεται με στήσιμο αγώνων. Ο κατηγορούμενος αμφισβητεί την αξιοπιστία της κατάθεσης και των στοιχείων που προσκόμισε και θέτει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκε και παρουσιάστηκε το υλικό αλλά και για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, δεν κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του διαιτητή.

«Πουθενά σε αυτές τις συνομιλίες δεν αναφέρεται το όνομα μου, πουθενά δεν αναφέρεται οποιαδήποτε δική μου ενέργεια, πουθενά δεν υπάρχω εγώ», υποστηρίζει ενώ αναφερόμενος στην μαρτυρία του πρώην ιδιοκτήτη ομάδας, που είναι ο δεύτερος μάρτυρας ο οποίος θεωρείται καταλυτικής σημασίας, επιχειρεί να αντικρούσει τους ισχυρισμούς του δίνοντας τη δική του εκδοχή για περιστατικά που αφορούν σε συγκεκριμένους αγώνες που καταγγέλλονται ως ύποπτοι.

«Τα μηνύματα και το αόριστο κατηγορητήριο»

Στο υπόμνημα του ο κατηγορούμενος κάνει εκτενή αναφορά στη σχέση του με τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου, με τον οποίο, όπως αναφέρει, διατηρούσε στενή προσωπική και επαγγελματική σχέση κατά την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στον Προμηθέα Πατρών.

Ο κ. Λιόλιος παραθέτει μηνύματα που αντάλλαξαν το 2025, την περίοδο που ο Ηλίας Παπαθεοδώρου εξέταζε πρόταση για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Αμαρουσίου και με τα οποία τον ενθάρρυνε να μετακομίσει στην Αθήνα για να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του.

Σχετικά δε με μήνυμα στο οποίο αναφέρονται ονόματα διαιτητών, ο κ. Λιόλιος υποστηρίζει ότι εστάλη αφού είχαν ήδη γίνει οι ορισμοί και όχι πριν από αυτούς, επιμένοντας ότι δεν υπήρξε εκ των προτέρων συνεννόηση.

Ο κατηγορούμενος στο υπόμνημα του χαρακτηρίζει «αόριστο και αναπόδεικτο» το κατηγορητήριο σε βάρος του.

«Σήμερα, κατηγορούμαι και κρατούμαι ενώ ο κακουργηματικός χαρακτήρας των πράξεων που μου αποδίδονται δεν έχει αποσαφηνιστεί», αναφέρει χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα μιλά για την επιχειρηματική του δραστηριότητα, την προσωπική του ζωή αλλά και τη φορολογική του εικόνα. Ο κ. Λιόλιος, συστήνεται ως «παιδίατρος και αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας» αναφέρεται στην επιχειρηματική του πορεία, την ίδρυση της Coffee Island, την οικογένειά του και το λευκό ποινικό του μητρώο. Κατά τη δεκαετία 2015–2025, όπως υποστηρίζει, κατέβαλε συνολικά φόρους και επιβαρύνσεις ύψους 75.425.531,14 ευρώ, ενώ επικαλείται φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι σημειώνει δεν ανέδειξαν παραβάσεις.