Η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζεται να περάσει αρκετές εβδομάδες στην Αυστραλία για τα γυρίσματα του Junior MasterChef, καθώς αναμένεται να συμμετάσχει στη νέα σεζόν της εκπομπής που θα προβληθεί το 2027. Ο πρίγκιπας Χάρι και τα δύο παιδιά τους, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, ενδέχεται να την ακολουθήσουν, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Η δούκισσα του Σάσεξ πρόκειται να αναλάβει ρόλο παρουσιάστριας στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του αυστραλιανού δικτύου Ten, το οποίο επιστρέφει έξι χρόνια μετά την τελευταία του σεζόν. Μαζί της θα βρίσκεται η Πο Λινγκ Γεόου, κριτής του MasterChef Australia.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το news.com.au, τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Μελβούρνη, όπου παράγεται και η βασική εκδοχή του διαγωνισμού μαγειρικής. Η παραγωγή του παιδικού προγράμματος εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, στις αρχές ή στα μέσα του 2027.

Η επαγγελματική υποχρέωση της Μέγκαν θα απαιτήσει, επομένως, παρατεταμένη παραμονή στην Αυστραλία. Πηγή με γνώση των σχεδίων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν κοντά της ο Χάρι και τα παιδιά τους, ο επτάχρονος πρίγκιπας Άρτσι και η πεντάχρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Το σχέδιο των Σάσεξ για ζωή ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες

Η προοπτική ενός νέου ταξιδιού στην Αυστραλία έρχεται λίγο μετά την επιστροφή της οικογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Αύγουστο, όταν έγινε γνωστό ότι οι Σάσεξ είχαν εγκατασταθεί ξανά στη Βρετανία, πηγές ανέφεραν ότι επιθυμούσαν να διατηρήσουν την ευελιξία να ζουν σε διαφορετικές χώρες.

«Μπορεί ξαφνικά να πουν: “Γιατί να μη δοκιμάσουμε για λίγο τον Καναδά; Γιατί να μη δοκιμάσουμε την Αυστραλία;”. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του να είσαι ιδιώτης είναι ότι μπορείς να ζεις όπου επιλέγεις», είχε αναφέρει πηγή στους The Times τον Αύγουστο.

Για τη Μέγκαν, η νέα συνεργασία δεν θα είναι η πρώτη επαφή με το αυστραλιανό MasterChef. Τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψής της στη χώρα μαζί με τον Χάρι, είχε εμφανιστεί ως ειδική προσκεκλημένη στην εκπομπή, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Melbourne Showgrounds.

Εκείνη η συμμετοχή, ωστόσο, συνοδεύτηκε από δυσαρέσκεια από την πλευρά της δούκισσας και της ομάδας της. Σύμφωνα με δημοσίευμα του news.com.au, οι συνεργάτες της θεώρησαν προβληματικό τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε πριν από την είσοδό της στο πλατό.

Η προηγούμενη εμφάνιση στο MasterChef και η ενόχληση για τον τίτλο της

Λίγο πριν εμφανιστεί η Μέγκαν στην κουζίνα της εκπομπής, η κριτής Πο Λινγκ Γεόου ακούστηκε να λέει στην κάμερα:

«Έχουμε υποδεχθεί στο παρελθόν βασιλικά πρόσωπα του MasterChef στην κουζίνα, αλλά ποτέ κανέναν σαν κι αυτόν».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια την καλωσόρισε λέγοντας:

«Από την ηλιόλουστη Καλιφόρνια, υποδεχθείτε στο MasterChef Australia… τη δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ!»

Πηγή που μίλησε στο αυστραλιανό μέσο υποστήριξε ότι η Μέγκαν και οι συνεργάτες της άκουσαν τη συγκεκριμένη εισαγωγή όταν το προωθητικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα. Όπως ανέφερε, ήταν «πολύ απογοητευμένοι», καθώς είχαν ζητήσει «σαφώς» να μη χρησιμοποιηθεί η λέξη «βασιλικός».

Η δυσαρέσκεια φέρεται να συνδεόταν με την επιθυμία τους να μη συνδέονται οι εμπορικές δραστηριότητές τους με τους βασιλικούς τίτλους τους. Η νέα συμμετοχή της Μέγκαν στο ίδιο τηλεοπτικό πρότζεκτ δείχνει ότι οι δύο πλευρές προχωρούν πλέον σε νέα συνεργασία, με την ίδια να εμφανίζεται ξανά δίπλα στην Πο Λινγκ Γεόου.

Η νέα τηλεοπτική είδηση ενώ συνεχίζεται η υπόθεση του πατέρα της

Η πληροφορία για το επόμενο επαγγελματικό βήμα της Μέγκαν έγινε γνωστή την ώρα που η υπόθεση του πατέρα της, Τόμας Μαρκλ του πρεσβύτερου, εξακολουθεί να απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής The Sun, ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν, Τόμας Μαρκλ ο νεότερος, απευθύνθηκε στις αρχές των Φιλιππίνων μετά τον φερόμενο εντοπισμό μεγάλου αριθμού εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε κουτιά στο σπίτι του πατέρα τους, στην πόλη Σεμπού.

Το δημοσίευμα έκανε λόγο για «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις καταγγελίες, ενώ υπουργός στις Φιλιππίνες φέρεται να δήλωσε ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία ενδέχεται να υποδεικνύουν πως ο 82χρονος είναι «σεξουαλικός παραβάτης του χειρότερου είδους».

Ο Τόμας Μαρκλ ο πρεσβύτερος αρνείται όλες τις κατηγορίες σε βάρος του.