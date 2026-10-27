Σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και την προσβλητική συμπεριφορά έθεσε η Ελένη Χατζίδου, προβαίνοντας σε μια αιχμηρή τοποθέτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026.

Η Ελένη Χατζίδου αναφέρθηκε στους κινδύνους που κρύβει η επίκληση της προσωπικής αλήθειας όταν αυτή χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη μείωση άλλων προσώπων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Το να λες “θα λέω πάντα τη γνώμη μου και την αλήθεια μου” δεν σου δίνει αυτομάτως το δικαίωμα να προσβάλλεις, να μειώνεις ή να πληγώνεις άλλους ανθρώπους. Η ελευθερία του λόγου είναι δικαίωμα. Ο σεβασμός όμως είναι ευθύνη. Και κάτι ακόμα… Η προσωπική μας άποψη δεν είναι απαραίτητα και η απόλυτη αλήθεια».

Οι δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη και οι χρονικοί συνειρμοί

Η συγκεκριμένη δημοσίευση πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ώρες μετά την έναρξη της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», όπου η Ζήνα Κουτσελίνη είχε τοποθετηθεί για τις αντιδράσεις που προέκυψαν από τα σχόλιά της σχετικά με τη Μαρία Αντωνά.

Στην έναρξη της εκπομπής της, η Ζήνα Κουτσελίνη είχε δηλώσει:

«Είμαστε μια παρέα που δεν φοβάται να λέει γενικά τη γνώμη της σε ό,τι πιστεύει. Θα τη λέμε την άποψή μας και σε όποιον αρέσει».

Παρότι στην ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου δεν υπήρξε απευθείας αναφορά σε συγκεκριμένα ονόματα, το περιεχόμενο του μηνύματος και το χρονικό σημείο της δημοσίευσης συνδέονται ευθέως με το τοπίο που διαμορφώθηκε μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της τηλεοπτικής εκπομπής.