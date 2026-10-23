Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο Πέτρος Παπαπέτρου, ένας εκ των κατηγορούμενων διαιτητών στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ.

Στο σπίτι του κατηγορούμενου πρώην, πλέον, διαιτητή εντοπίστηκε ποσό 820.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, δεν συνάδει με το οικονομικό προφίλ και τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος, δασολόγος στο επάγγελμα, στην απολογία του φέρεται να αρνήθηκε την εμπλοκή του σε παράνομες πράξεις και ισχυρίστηκε ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα παραστατικά που αφορούν την προέλευση του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού τα οποία προσκόμισε στο πλαίσιο της πολύωρης ανακριτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος προσκόμισε στοιχεία ότι από το 2001 μέχρι και το 2026 έχει εισοδήματα που αγγίζουν το 1,5 εκ. ευρώ από την εργασία του ως διαιτητής και δασολόγος αλλά και άλλα οικογενειακά εισοδήματα.

Ο πρώην διαιτητής φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του πως ζει μια μετρημένη ζωή στην Κατερίνη σε ιδιόκτητο σπίτι και δεν έχει πολλά έξοδα.

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε πως ήταν επιθυμία του να έχει μέρος των χρημάτων σε μετρητά στο σπίτι και εξήγησε πως στη διάρκεια των ετών έκανε αναλήψεις και συγκέντρωσε αυτό το ποσό το οποίο υποστηρίζει δικαιολογείται απολύτως.

Για τις καταγγελίες σε βάρος του από μάρτυρα, τον οποίο χαρακτηρίζει αναξιόπιστο, ότι τέσσερις φορές δωροδοκήθηκε ο κατηγορούμενος φέρεται να προσκόμισε στοιχεία ότι κατά τη διάρκεια τουλάχιστον δύο συναντήσεων που περιγράφονται βρισκόταν σε άλλο χώρο.

Επιπλέον, αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή του και στις άλλες δύο συναντήσεις.

Οι ισχυρισμοί του, όμως, δεν έπεισαν με αποτέλεσμα ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν την προφυλάκισή του.

«Ο γραμμάριος»

Το όνομα του συγκεκριμένου κατηγορούμενου περιλαμβάνεται σε κατάθεση πρώην διεθνούς διαιτητή, ο οποίος φέρεται να τον αποκαλεί «ο γραμμάριος», επικαλούμενος μηνύματα που, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, έστελνε σε πρώην μάνατζερ ομάδας. Σε αυτά φέρεται να γινόταν αναφορά σε «500/1000/1500 γραμμάρια», εκφράσεις που, κατά την ερμηνεία του μάρτυρα, παρέπεμπαν σε χρηματικά ποσά.

Ο πρώην προπονητής είναι από τα πρόσωπα που αναφέρονται και στην αποκαλυπτική κατάθεση μάρτυρα κλειδί στην υπόθεση. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο κατηγορούμενος είχε καλές σχέσεις με συγκατηγορούμενό του, πλέον, επιχειρηματία που συνεργαζόταν με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλη Λιόλιο. Μάλιστα, στην κατάθεσή του φέρεται να περιγράφει συνάντηση στο City Link, το 2019, μετά το τέλος ενός κρίσιμου αγώνα στην Καστοριά κατά τη διάρκεια της οποίας ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας παρέδωσε στον διαιτητή φάκελο με 5.000 ευρώ. «Δεν χρειάζεται να βρεθούμε πριν το παιχνίδι, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και θα τα πούμε μετά», φέρεται να είχε πει ο διαιτητής, σύμφωνα με τον μάρτυρα.

Σε άλλη συνάντηση, την ίδια χρονιά, στη Βουκουρεστίου ο κατηγορούμενος, όπως περιγράφει ο μάρτυρας, είχε πει ότι θα φρόντιζε να νικήσει σε έναν αγώνα ο Ιωνικός, κάτι που πράγματι συνέβη. «Εκεί είπε ότι στον αυριανό αγώνα όπου θα ήταν διαιτητής θα κάνει ο ίδιος ό,τι μπορεί, ώστε να κερδίσει ο Ιωνικός, διότι αυτή θα ήταν η έβδομη νίκη της ομάδας στο πρωτάθλημα, προκειμένου και οι επόμενοι ιδιοκτήτες που θα εισέρχονταν στην ομάδα, ακόμα και αν η ομάδα δεν τα πήγαινε καλά, με τις επτά νίκες να μπορούσε να παραμείνει στην κατηγορία. Του απάντησα ότι εγώ δεν έχω διάθεση να δώσω ούτε ένα ευρώ για τον Ιωνικό, δηλαδή του ξεκαθάρισα ότι δεν θα του έδινα χρήματα, και τότε επενέβη ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας και είπε ότι «αυτό είναι δικό μας θέμα, θεώρησέ το δώρο». Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι έγινε. Στο παιχνίδι, όντως, κερδίσαμε» φέρεται να κατέθεσε.

Κυριακή και Δευτέρα συνεχίζονται οι απολογίες

Τη σκυτάλη των απολογιών των κατηγορούμενων, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία, παίρνουν οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές της υπόθεσης, ο Βαγγέλης Λιόλιος και στενός συνεργάτης του επιχειρηματίας οι οποίοι θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου το πρωί της Κυριακής. Ήδη, ο κ. Λιόλιος, μέσω του συνηγόρου του, ζήτησε από τον ανακριτή την εξέταση του προέδρου της κεντρικής επιτροπής διαιτησίας, ενός μέλους της ΚΕΔ και του προέδρου της ομοσπονδίας διαιτητών Ελλάδος. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.

Η κατάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη

Πάντως, οι αποκαλυπτικές καταθέσεις που άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου διευρύνουν τα πρόσωπα της υπόθεσης.

Ήδη, ο «δράκος» του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης δήλωσε, μέσω του δικηγόρου του, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όπως φέρεται να αναφέρει επιχειρηματίας, μάρτυρας κομβικής σημασίας, αποβλήθηκε με διπλή τεχνική ποινή που δόθηκε από ελεγχόμενο διαιτητή σε αγώνα μπάσκετ του Άρη που ήταν προπονητής το 2018 ως «δώρο».