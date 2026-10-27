Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο», καθώς στο επίκεντρο των ερευνών μπαίνουν πλέον οι επαφές των κατηγορουμένων με αστυνομικούς, κρατικούς λειτουργούς και υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας αναμένεται να εξεταστούν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, προκειμένου να διερευνηθεί εάν δημόσιοι υπάλληλοι διευκόλυναν τις δραστηριότητες του φερόμενου κυκλώματος ή παρείχαν πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Το Χωριάτικο», τον οποίο οι αρχές φέρονται να θεωρούν κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης.

Οι χορηγίες σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις αστυνομικών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές για χορηγίες εταιρειών του επιχειρηματία σε εκδηλώσεις συνδικαλιστικών ενώσεων αστυνομικών.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Star, στην εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών είχε δημοσιευτεί ευχαριστήριο κείμενο για χριστουγεννιάτικη γιορτή που πραγματοποιήθηκε το 2025 για τα παιδιά των αστυνομικών.

Στο δημοσίευμα γινόταν αναφορά σε εταιρεία-χορηγό που κάλυψε το συνολικό κόστος της παράστασης.

Η συγκεκριμένη χορηγία εξετάζεται πλέον υπό το πρίσμα των αποκαλύψεων για τις επαφές του επιχειρηματία με πρόσωπα από τον χώρο της αστυνομίας. Ωστόσο, η χορηγία μιας εκδήλωσης δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη παράνομης συναλλαγής.

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, η υπόθεση αποκτά νέα διάσταση, καθώς στοιχεία της δικογραφίας διαβιβάζονται στις Εσωτερικές Υποθέσεις για να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες διασυνδέσεις με κρατικούς υπαλλήλους.

Τα 300 ευρώ τον μήνα σε αστυνομικό για πληροφορίες

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το MEGA, στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για φερόμενες χρηματικές καταβολές σε αστυνομικό, με αντάλλαγμα την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με ελέγχους σε επιχειρήσεις του Γιαννακόπουλου.

Ειδικότερα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, από το 2022 έως το 2024 ο επιχειρηματίας φέρεται να κατέβαλλε 300 ευρώ μηνιαίως σε αστυνομικό, προκειμένου να πληροφορείται για επικείμενους ελέγχους σε καταστήματά του στην Αττική και τη Μύκονο.

Ο συγκεκριμένος αστυνομικός συνελήφθη το καλοκαίρι του 2025, ενώ η δίκη του έχει προσδιοριστεί για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα, ερευνάται καταγγελλόμενη απόπειρα επηρεασμού των μεταθέσεων αστυνομικών στη Μύκονο τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο Γιαννακόπουλος φέρεται να επιχείρησε, μαζί με άλλο πρόσωπο, να προσφέρει 3.000 ευρώ σε αστυνομικό με στόχο την παρέμβαση στη διαδικασία μεταθέσεων.

Η διαρροή πριν από έλεγχο σε κλαμπ της Μυκόνου

Ένα ακόμη περιστατικό που εξετάζεται αφορά αστυνομική επιχείρηση της 3ης Ιουνίου 2024. Εκείνη την ημέρα είχε προγραμματιστεί έλεγχος από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών σε γνωστό νυχτερινό κατάστημα της Μυκόνου, το οποίο φέρεται να διαχειριζόταν ο επιχειρηματίας.

Κατά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, υπήρξε εσωτερική διαρροή σχετικά με τον επικείμενο έλεγχο. Παράλληλα, αναφέρεται ότι αστυνομικός που συμμετείχε στην επιχείρηση δεν βεβαίωσε παραβάσεις σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος.

Οι αρχές καλούνται να εξακριβώσουν εάν τα περιστατικά αυτά συνδέονται με παράνομη παροχή πληροφοριών ή άλλες αξιόποινες ενέργειες.

Δώρα με ακριβά αρώματα και κραγιόν σε δημόσιους υπαλλήλους

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν επίσης οι επαφές με υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας και άλλων δημόσιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο Live News, ιδιαίτερο ρόλο στη διαχείριση των επαφών φέρεται να είχε μια 47χρονη συνεργάτιδα του επιχειρηματία, η οποία εμφανίζεται ως πρόσωπο εμπιστοσύνης του.

Έπειτα από επικοινωνία της με προϊσταμένη υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας, η γυναίκα φέρεται να συζήτησε με άλλο μέλος της οργάνωσης την αγορά αρωμάτων και κραγιόν γνωστής εταιρείας πολυτελών καλλυντικών για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους.

Οι σχετικές συνομιλίες εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης ενδεχόμενων παράνομων εξυπηρετήσεων και ανταλλαγμάτων.

Οι 500 εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»

Η οικονομική δραστηριότητα που αποδίδεται στο φερόμενο κύκλωμα εμφανίζεται ιδιαίτερα εκτεταμένη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης που παρουσιάστηκαν στο MEGA, οι ερευνητές εντόπισαν ένα πολύπλοκο δίκτυο σχεδόν 500 εταιρειών, με δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Μύκονος, η Ρόδος, η Κόρινθος και η Λάρισα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται καταγγελίες για μη απόδοση ΦΠΑ, μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και χρήση πλαστών στοιχείων ταυτότητας και φορολογικών μητρώων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι αναφορές για περισσότερους από 100 φερόμενους «αχυρανθρώπους», οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων έναντι μηνιαίας αμοιβής περίπου 1.000 ευρώ.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται οικονομικά ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, αλλά και έξι νεκροί και 13 ανύπαρκτα πρόσωπα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 65χρονης άπορης γυναίκας από τη Ζάκυνθο, η οποία διαμένει σε δομή φιλοξενίας και φέρεται να εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια δέκα εταιρειών, μεταξύ των οποίων και επιχείρηση αρτοποιίας.

Ο «Daddy», ο «Boss» και οι κωδικοποιημένες συνομιλίες

Σημαντικό μέρος της έρευνας βασίζεται σε καταγεγραμμένες συνομιλίες, στις οποίες τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποιούσαν προσωνύμια και κωδικοποιημένες εκφράσεις.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αναφερόταν από συνεργάτες του ως «Μεγάλος», «Daddy», «Φίλος», «Αφεντικό», «Boss» και «Φάνης». Παράλληλα, οι εταιρείες αποκαλούνταν «Όμιλος», τα POS «μηχανάκια» και τα μετρητά «μαγκούτ».

Στη δικογραφία φέρεται να υπάρχουν και αναφορές σε διακίνηση ναρκωτικών, με τη λέξη «σουβλάκια» να χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τις αρχές, ως κωδική ονομασία.

Σε μία από τις συνομιλίες που παρουσιάστηκαν, ο επιχειρηματίας φέρεται να καθησυχάζει συνεργάτες του στη Ρόδο, λέγοντας ότι βρίσκεται εκεί με πέντε δικηγόρους και πέντε συμβούλους.

Η καταγγελία που άνοιξε τον δρόμο για την έρευνα

Σύμφωνα με το Live News, η αφετηρία της έρευνας εντοπίζεται σε καταγγελία της 14ης Ιανουαρίου 2024, σχετικά με την υποτιθέμενη στρατολόγηση οικονομικά ευάλωτων γυναικών για εργασία ως χορεύτριες σε νυχτερινά καταστήματα.

Κατά τις καταγγελίες, γυναίκες φέρονται να μεταφέρονταν στην Ελλάδα με υποσχέσεις για υψηλές αποδοχές, αλλά στη συνέχεια να βρίσκονταν αντιμέτωπες με δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, χρέη και απαιτήσεις παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών.

Η διερεύνηση των συγκεκριμένων ισχυρισμών φέρεται να οδήγησε και σε εκτεταμένο έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας των συνδεόμενων επιχειρήσεων, με αναφορές σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Μεταξύ των χωρών που αναφέρονται βρίσκονται η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, η Δανία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν τόσο τις οικονομικές συναλλαγές όσο και τον ενδεχόμενο ρόλο προσώπων που υπηρετούσαν σε δημόσιες υπηρεσίες.

Η εμπλοκή οποιουδήποτε προσώπου σε συνομιλίες ή η αναφορά του στη δικογραφία δεν συνιστά απόδειξη ενοχής, ενώ οι επιμέρους καταγγελίες τελούν υπό διερεύνηση.