Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων και δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται για τη συγκεκριμένη παροχή.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου άνω των 65 ετών, ανασφάλιστοι υπερήλικες, δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και συνταξιούχοι χηρείας άνω των 60 ετών.

Η καταβολή έχει προγραμματιστεί έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με τα χρήματα να αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Ποιοι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν τα 400 ευρώ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την ενίσχυση, στις κατηγορίες δικαιούχων του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνονται:

Οι δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Όσοι λαμβάνουν το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Οι δικαιούχοι προνοιακών παροχών που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία.

Οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν αποκλειστικά τη βασική σύνταξη και δικαιούνται επίδομα απόλυτης αναπηρίας, εφόσον έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%.

Τι ισχύει για τους δικαιούχους του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου

Στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης περιλαμβάνονται επίσης συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων παροχών αναπηρίας.

Πρόκειται για όσους λαμβάνουν το επίδομα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, καθώς και για δικαιούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για εν ενεργεία εργαζομένους σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας, είτε για τους ίδιους είτε για μέλη της οικογένειάς τους που πάσχουν από τις συγκεκριμένες παθήσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή των σχετικών επιδομάτων πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Ποιες κατηγορίες απόστρατων και αναπήρων πολέμου περιλαμβάνονται

Η οικονομική ενίσχυση αφορά επίσης ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων του Δημοσίου, στρατιωτικών και αναπήρων πολέμου που λαμβάνουν συγκεκριμένα επιδόματα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί που συνταξιοδοτούνται λόγω πάθησης η οποία συνδέεται αποδεδειγμένα με την υπηρεσία τους και λαμβάνουν επίδομα νόσου και ανικανότητας.

Ανάπηροι πολέμου, αξιωματικοί και ανθυπασπιστές, καθώς και εξομοιούμενες κατηγορίες, που δικαιούνται επίδομα ανικανότητας.

Συνταξιούχοι με παραπληγία και συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις που δικαιούνται ειδικά πρόσθετα επιδόματα.

Όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω πλήρους απώλειας της όρασης και των δύο οφθαλμών ή σοβαρών ακρωτηριασμών.

Δικαιούχοι σύνταξης λόγω σπαστικής ή άλλης προβλεπόμενης μορφής παραπληγίας, αχρήστευσης των άνω άκρων ή κρανιακού τραύματος που συνεπάγεται ανικανότητα 100%.

Δικαιούχοι επιδομάτων φυματικού ή νόσου.

Συνταξιούχοι λόγω πολεμικού τραύματος ή νόσου που προκλήθηκε από κακουχίες πολέμου, εφόσον πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις αναπηρίας και επιδομάτων.

Δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας εξ ιδίου δικαιώματος, οι οποίοι λαμβάνουν βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη ανικανότητας από το Δημόσιο.

Η υπαγωγή στις παραπάνω κατηγορίες εξαρτάται από το είδος της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνει κάθε δικαιούχος και τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται.

Πότε αναμένεται η πληρωμή

Η ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης έχει τοποθετηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τον αναφερόμενο προγραμματισμό, η πίστωση αναμένεται να αρχίσει να γίνεται ορατή στους τραπεζικούς λογαριασμούς από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του e-ΕΦΚΑ, του ΟΠΕΚΑ και των αρμόδιων υπουργείων για την οριστικοποίηση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας πληρωμής.