Την ανάγκη να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες και να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων τους υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», στην οποία προήδρευσε, στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, στην ανάγκη λογοδοσίας των δραστών, αλλά και στην αντιμετώπιση των νέων απειλών που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή.

«Η βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια καθίστανται αδύνατες, όταν το ήμισυ του πληθυσμού που επηρεάζεται από τις συγκρούσεις απουσιάζει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να μετατρέψει τις δεσμεύσεις της σε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών.

«Η παρακαταθήκη του Ψηφίσματος 1325 είναι πιο επίκαιρη από ποτέ»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο Ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο αποτελεί θεμέλιο της διεθνούς ατζέντας για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια.

Όπως επισήμανε, η σημασία του παραμένει ιδιαίτερα επίκαιρη, καθώς οι ένοπλες συγκρούσεις συνεχίζουν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις γυναίκες, ενώ σε πολλές περιοχές του κόσμου καταγράφονται περιορισμοί των δικαιωμάτων τους.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην προσωπική του ακαδημαϊκή διαδρομή, σημειώνοντας ότι έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της 25ετούς σταδιοδρομίας του στη μελέτη της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

«Οι κοινωνίες δεν μπορούν να επιβιώσουν και να ακμάσουν, χωρίς την αποτελεσματική προστασία των γυναικών και την ουσιαστική συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης», ανέφερε.

Λογοδοσία και κυρώσεις για τη σεξουαλική και έμφυλη βία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών στην προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από τη σεξουαλική και έμφυλη βία, επισημαίνοντας ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να διασφαλίσει την απόδοση ευθυνών.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα όλες τις παραπάνω πράξεις και ζητούμε τη λογοδοσία των δραστών», δήλωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τον ρόλο των Επιτροπών Κυρώσεων του ΟΗΕ, ζητώντας η σεξουαλική και έμφυλη βία να περιλαμβάνεται ως αυτοτελές κριτήριο επιβολής κυρώσεων σε όλα τα σχετικά καθεστώτα.

Παράλληλα, ζήτησε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των θυμάτων και των επιζωσών σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και σε ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Όπως διευκρίνισε, οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να έχουν στο επίκεντρο τις ανάγκες των επιζωσών, με πλήρη σεβασμό στην αξιοπρέπεια, την ασφάλεια, τα δικαιώματα και την εμπιστευτικότητά τους.

«Η συμμετοχή των γυναικών δεν πρέπει να περιορίζεται στις ποσοστώσεις»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι οι γυναίκες δεν αποτελούν μόνο μία από τις ομάδες που πλήττονται περισσότερο από τις συγκρούσεις, αλλά διαδραματίζουν και καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση της ειρήνης.

Όπως σημείωσε, οι ειρηνευτικές συμφωνίες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά εφαρμογής και μεγαλύτερη διάρκεια όταν οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για συμμετοχή των γυναικών σε ποσοστό τουλάχιστον ενός τρίτου στις διαδικασίες διαμεσολάβησης και ειρήνευσης.

Παράλληλα, ζήτησε επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση για τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην οικοδόμηση της ειρήνης, καθώς και για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

«Η συμμετοχή αυτή πρέπει να είναι ουσιαστική και να μην περιορίζεται στην τυπική εκπλήρωση ποσοστώσεων», τόνισε.

Ο υπουργός καταδίκασε επίσης τις απόπειρες εκφοβισμού και δυσφήμησης γυναικών που συμμετέχουν στον δημόσιο βίο, είτε αυτές εκδηλώνονται στον φυσικό είτε στον ψηφιακό χώρο.

Οι πρωτοβουλίες της Ελλάδας για την ισότητα των φύλων

Αναφερόμενος στις ελληνικές δράσεις, ο υπουργός Εξωτερικών επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της χώρας στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα προωθεί την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στα Ετήσια Σχέδια Δράσης όλων των υπουργείων, καθώς και στον σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών και των κρατικών προϋπολογισμών.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι η δικαιότερη κατανομή των πόρων και η αντιμετώπιση των εμποδίων που περιορίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή.

Σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα υποστηρίζει την ενίσχυση της συμμετοχής γυναικών, νέων, θρησκευτικών ηγετών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, στηρίζει την ενδυνάμωση των τοπικών οργανώσεων, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Προειδοποίηση για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στάθηκε και στις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνολογική εξέλιξη.

Ειδικότερα, ζήτησε την αντιμετώπιση των μορφών έμφυλης βίας που διευκολύνονται από την τεχνολογία, καθώς και των επιβλαβών αφηγημάτων που υπονομεύουν τη συμμετοχή των γυναικών στον δημόσιο διάλογο.

Αναφέρθηκε επίσης στους κινδύνους που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

«Η εφαρμογή της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια κατά την επόμενη εικοσιπενταετία συμπίπτει με την εποχή της ψηφιακής επανάστασης», σημείωσε.

Όπως υπογράμμισε, η διεθνής κοινότητα έχει συλλογική ευθύνη να εξασφαλίσει ότι όλες οι γυναίκες θα διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια, την προστασία και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον τους.

Η αναφορά στον Αντόνιο Γκουτέρες

Στην έναρξη της παρέμβασής του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε την εκτίμηση της Ελλάδας προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την προσφορά του στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και την προσήλωσή του στο Διεθνές Δίκαιο και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Επαναβεβαίωσε επίσης τη στήριξη της Ελλάδας στο έργο της UN Women, ευχαριστώντας την εκτελεστική διευθύντριά της, Σίμα Μπαχούς, καθώς και την εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών, Ταμάνα Ζαριάμπ Παριάνι, για τη συμβολή τους στη συζήτηση.