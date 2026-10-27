Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να καταγράφουν κέρδη, καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε για ακόμη μία φορά στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου συνέβαλε στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά περίπου 0,6%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,18%. Αντίθετα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε οριακά κέρδη 0,03%, που αντιστοιχούν σε περίπου 16 μονάδες.

Πρωταγωνιστές οι κατασκευαστές τσιπ

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών, οι οποίες εξακολουθούν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών λόγω των εξελίξεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Broadcom ενισχύθηκε περισσότερο από 3%, στον απόηχο της ανακοίνωσης χρηματοδότησης ύψους 63 δισ. δολαρίων από κοινοπραξία τραπεζών και επενδυτικών ομίλων.

Στο χρηματοδοτικό σχήμα συμμετέχουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Bank of America, η Citi, η Morgan Stanley και η Blackstone, με στόχο την υποστήριξη αγοράς τεχνολογίας της Broadcom από την Anthropic.

Το θετικό κλίμα επεκτάθηκε και σε άλλες εταιρείες του κλάδου, με τη Micron Technology να ενισχύεται περισσότερο από 1% και την AMD να καταγράφει κέρδη κοντά στο 3%.

Η άνοδος ακολούθησε μια ακόμη ισχυρή συνεδρίαση για τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το ενδιαφέρον για τον κλάδο έχει ενισχυθεί και από την αίτηση της Anthropic για εισαγωγή στο χρηματιστήριο Nasdaq, η οποία, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει μία από τις σημαντικές τεχνολογικές δημόσιες εγγραφές του 2026.

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου

Θετικά λειτούργησε για τις χρηματιστηριακές αγορές και η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για περιορισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε σχεδόν κατά 1%, με την τιμή του να κινείται κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, το Brent κατέγραψε πτώση περίπου 1%, διαμορφούμενο κοντά στα 114 δολάρια το βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή προσέφερε στήριξη στην αγορά, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας αποτελούν παράγοντα ανησυχίας για τον πληθωρισμό και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Άλμα 11% για την JetBlue – Μικτά μηνύματα από τα εταιρικά αποτελέσματα

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η JetBlue ξεχώρισε με άνοδο περίπου 11%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε μεγαλύτερες ζημιές από εκείνες που ανέμεναν οι αναλυτές για το τρίτο τρίμηνο.

Οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις εκτιμήσεις της αεροπορικής εταιρείας για περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους κατά το τέταρτο τρίμηνο.

Η UPS κινήθηκε οριακά υψηλότερα, μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της αγοράς.

Αντίθετα, η Whirlpool υποχώρησε περισσότερο από 1%, καθώς ανακοίνωσε απροσδόκητη ζημιά.

Στραμμένα στη Fed τα βλέμματα των επενδυτών

Καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια των συναλλαγών αναμένεται να είναι η απόφαση της Fed, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη τη διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια.

Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις δηλώσεις και στα μηνύματα που θα ακολουθήσουν, καθώς η αγορά επιχειρεί να εκτιμήσει τις επόμενες κινήσεις της Fed μέχρι το τέλος του έτους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων, καθώς και ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ των αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας.

Οι διαφοροποιήσεις που είχαν καταγραφεί στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον για τη σύνθεση της ψηφοφορίας, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει ενδείξεις για τη μελλοντική κατεύθυνση της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.