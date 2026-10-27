Μια απρόσμενη περιπέτεια έζησε νεαρή επιβάτιδα του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, η οποία ξεκίνησε από την Αθήνα με προορισμό το Αγρίνιο, αλλά τελικά έμεινε πίσω στα ΣΕΑ Αιγίου, όταν το λεωφορείο αναχώρησε χωρίς να έχει επιστρέψει στη θέση της.

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Αθήνα – Αγρίνιο, σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr.

Όλα ξεκίνησαν όταν μία από τις επιβάτιδες ζήτησε από τον οδηγό να πραγματοποιήσει μια σύντομη στάση στα ΣΕΑ Αιγίου, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Ωστόσο, την ευκαιρία αξιοποίησαν και άλλοι επιβάτες, με αποτέλεσμα να κατέβουν από το λεωφορείο συνολικά εννέα άτομα.

Το λάθος στην καταμέτρηση και η αναχώρηση χωρίς την επιβάτιδα

Όταν ολοκληρώθηκε η στάση, οι επιβάτες άρχισαν να επιστρέφουν στο λεωφορείο, όμως η νεαρή γυναίκα δεν είχε ακόμη επιβιβαστεί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα ανθρώπινο λάθος του οδηγού κατά την καταμέτρηση των επιβατών είχε ως αποτέλεσμα το λεωφορείο να αναχωρήσει, αφήνοντάς την πίσω.

Η γυναίκα διαπίστωσε ότι το όχημα είχε φύγει και επικοινώνησε με το ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, ενημερώνοντας τους υπευθύνους για όσα είχαν συμβεί.

Την παρέλαβε άλλο λεωφορείο από την Αθήνα

Μετά την επικοινωνία της με την εταιρεία, δρομολογήθηκε η παραλαβή της από επόμενο λεωφορείο που εκτελούσε επίσης τη διαδρομή Αθήνα – Αγρίνιο.

Η νεαρή παρέμεινε στα ΣΕΑ Αιγίου μέχρι να φτάσει το δεύτερο λεωφορείο, με το οποίο συνέχισε τελικά το ταξίδι της.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η διοίκηση του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, η οποία ανέλαβε τη διαχείριση της κατάστασης.

Ο οδηγός απολογήθηκε για το λάθος του και φρόντισε ώστε τα προσωπικά αντικείμενα της επιβάτιδας, τα οποία είχαν παραμείνει στο αρχικό λεωφορείο, να μεταφερθούν στον σταθμό του Αγρινίου.

Εκεί προβλέφθηκε να της παραδοθούν κατά την άφιξή της, βάζοντας τέλος στην απρόσμενη ταλαιπωρία που ξεκίνησε από μια ολιγόλεπτη στάση για τουαλέτα.