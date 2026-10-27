Η προσπάθεια να χαρτογραφηθεί η πορεία του χρήματος στην υπόθεση φοροδιαφυγής για το «Χωριάτικο» αρχίζει να αποδίδει καρπούς, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν ύποπτοι λογαριασμοί στην Ιρλανδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ενημερώθηκε σχετικά από τις αρμόδιες ιρλανδικές αρχές με τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να κινεί, με τη σειρά του, τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που φέρονται να εντοπίστηκαν στην αλλοδαπή.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στο «μικροσκόπιο» της δικαιοσύνης, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την αποκάλυψή της είχαν φτάσει στην Αρχή έγγραφα αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων τα οποία θεωρήθηκαν κομβικής σημασίας.

Οι 59 συλληφθέντες οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα της Δευτέρας ενώπιον του εισαγγελέα, τους αποδόθηκαν βαρύτατες κατηγορίες και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους που θα δοθούν Πέμπτη και Παρασκευή.

Κατά πληροφορίες, η οικονομική ζημιά για το Δημόσιο ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως δεν αφορούν αποκλειστικά μη πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, έχει ζητηθεί η συνδρομή της ΑΑΔΕ, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται περίπου 500 νομικές οντότητες (σ.σ. εταιρείες) που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο φέρεται να προκύπτει διασύνδεση με τον Mr Χωριάτικο ή «αχυρανθρώπους» του.

Νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκε η τελευταία ομάδα 14 ατόμων -εκ των 59 συνολικά- συλληφθέντων, οι οποίοι προέρχονται από τη Ρόδο.