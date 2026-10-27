Ο Κέισι Σπαρκς ήταν πεπεισμένος ότι το GPS τον οδηγούσε από λάθος δρόμο. Άλλαξε τη διαδρομή δύο ή τρεις φορές, αλλά η εφαρμογή επέμενε. Τελικά την ακολούθησε και λίγο αργότερα βρέθηκε μπροστά σε ένα φλεγόμενο σπίτι, όπου η έγκαιρη παρέμβασή του βοήθησε να σωθεί μια οικογένεια 14 ατόμων.

Ο 37χρονος επέστρεφε από αγώνα σόφτμπολ στο Ντάλτον της Τζόρτζια προς το σπίτι του στο Κόνκορντ της Αλαμπάμα, το βράδυ της 17ης Οκτωβρίου. Μαζί του ήταν ο 13χρονος γιος του.

«Έβαλα ξανά τη διαδρομή στο GPS δύο ή τρεις φορές και συνέχιζε να μου λέει να πάω από εκεί. Οπότε σκέφτηκα: “Εντάξει, μάλλον από εδώ θα πάμε”», δήλωσε στο NBC News.

Είδε τη λάμψη της φωτιάς από τον λόφο

Κοντά στην κοινότητα Λάιερλι, ο Σπαρκς παρατήρησε μια έντονη λάμψη.

«Έμοιαζε με μεγάλη φωτιά στην ύπαιθρο. Μπορούσες να δεις τη λάμψη από τον λόφο», περιέγραψε.

Όταν πλησίασε, είδε έναν έφηβο να προσπαθεί να σβήσει τις φλόγες με λάστιχο κήπου. Το μπροστινό μέρος του σπιτιού είχε ήδη τυλιχθεί στη φωτιά.

«Δεν είχε νόημα να προσπαθήσω να τον βοηθήσω να τη σβήσει. Είχε προχωρήσει πάρα πολύ», είπε ο 37χρονος, που εργάζεται ως τεχνικός επισκευής εξοπλισμού συγκόλλησης.

Ζήτησε από τον γιο του να καλέσει το 911 και μπήκε στο σπίτι, φωνάζοντας στους ενοίκους να βγουν.

Πήρε στην αγκαλιά του ένα κοριτσάκι και αναζήτησε άλλη έξοδο

Στο σπίτι βρίσκονταν ο Τζέιμς και η Λαρίτα Μπερκ, τα 11 υιοθετημένα παιδιά τους και ένα εγγόνι. Ο Σπαρκς θυμάται ότι εντόπισε ένα μικρό κορίτσι σε νοσοκομειακό κρεβάτι και το πήρε στην αγκαλιά του.

Όμως η έξοδος από την οποία είχε μπει δεν ήταν πλέον προσβάσιμη.

«Προσπάθησα να βγω από την ίδια πόρτα, αλλά είχε τυλιχθεί εντελώς στις φλόγες. Βρήκα άλλη πόρτα, βγήκα έξω, την παρέδωσα πάνω από τον φράχτη και μετά ξαναμπήκα για να βοηθήσω να βγουν όλοι οι υπόλοιποι», ανέφερε.

Το κοριτσάκι παρέλαβε ένας γείτονας. Και τα 14 μέλη της οικογένειας βγήκαν με ασφάλεια, πριν η φωτιά καταστρέψει ολοσχερώς το σπίτι.

«Πέντε λεπτά ακόμη και θα είχαμε νεκρούς»

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 23:58. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, το κτίριο είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής του Λάιερλι, Τιμ Ντίμπερι, εκτίμησε ότι η άμεση αντίδραση του οδηγού έσωσε ζωές.

«Άνοιξε την πόρτα, άρχισε να φωνάζει “Βγείτε έξω, το σπίτι καίγεται!” και να τους βγάζει από το σπίτι. Αν είχαν μείνει μέσα πιθανότατα έστω και πέντε λεπτά ακόμη, θα είχαμε νεκρούς», δήλωσε στο NBC News.

Ο 58χρονος Τζέιμς Μπερκ είχε αποκοιμηθεί στην πολυθρόνα του, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είχαν πάει στα κρεβάτια τους. Ξύπνησε ακούγοντας έναν άγνωστο μέσα στο σαλόνι.

«Το επόμενο που θυμάμαι ήταν ένας άνδρας να μου λέει: “Πρέπει να φύγεις από εδώ. Το σπίτι σου καίγεται”», είπε στον τοπικό σταθμό WRCB.

Το GPS που τελικά τους έφερε στον σωστό τόπο

Ο Μπερκ δηλώνει ευγνώμων τόσο για τον οδηγό όσο και για τη διαδρομή που τον έφερε έξω από το σπίτι του.

«Δεν είχε περάσει ποτέ από αυτόν τον δρόμο. Όταν είδε τη φωτιά από την κορυφή του λόφου, ήξερε ότι έπρεπε να κάνει κάτι. Είμαι τόσο ευγνώμων που το έκανε», ανέφερε.

Ο ίδιος ο Σπαρκς λέει ότι εκείνες τις στιγμές λειτουργούσε με αδρεναλίνη, προσπαθώντας να μείνει συγκεντρωμένος. Πλέον αντιμετωπίζει διαφορετικά τον εκνευρισμό που του είχε προκαλέσει το GPS και πιστεύει ότι μια θεϊκή παρέμβαση τον οδήγησε εκεί.

«Βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Βοηθάμε τους γείτονές μας», είπε. «Θα ήλπιζα κάποιος να έκανε το ίδιο και για μένα».