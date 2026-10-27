Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στην Ινδία, καθώς σχεδόν 100.000 άνθρωποι απομακρύνονται από παράκτιες περιοχές ενόψει της άφιξης του ισχυρού κυκλώνα Αρνάμπ, ο οποίος αναμένεται να πλήξει τις ανατολικές ακτές της χώρας τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ινδική μετεωρολογική υπηρεσία, ο κυκλώνας αναμένεται να φτάσει στις ακτές του κρατιδίου Άντρα Πραντές με την ένταση μιας «πολύ ισχυρής κυκλωνικής καταιγίδας», συνοδευόμενος από ριπές ανέμων που ενδέχεται να αγγίξουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Η ταχύτερη από την αναμενόμενη μετακίνησή του έχει οδηγήσει τις αρχές να επισπεύσουν τα μέτρα προστασίας του πληθυσμού.

«Εξαιτίας μιας ταχύτερης μετακίνησης, η άφιξη του κυκλώνα στο έδαφος αναμένεται νωρίς. Είναι πιθανόν να γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες, μεταξύ 02:00 και 04:00 της 28ης Οκτωβρίου», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Μαζικές εκκενώσεις και χιλιάδες έγκυες σε νοσοκομεία

Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων επικεντρώνονται στα παράκτια κρατίδια Άντρα Πραντές και Οντίσα, όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα.

Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν κληθεί να μετακινηθούν σε ασφαλείς περιοχές στο Άντρα Πραντές, ενώ αντίστοιχα μέτρα αφορούν άλλους 48.000 κατοίκους στην Οντίσα.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Indian Express, περισσότερες από 4.700 έγκυες γυναίκες, οι οποίες διαμένουν σε περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες, μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομεία.

Την ίδια ώρα, καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν ήδη την παραθαλάσσια πόλη Κακινάντα, στο Άντρα Πραντές, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο»

Την αγωνία των κατοίκων αποτυπώνουν οι μαρτυρίες από τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο 35χρονος Κοτές Κουμάρ.

Όπως εξήγησε, οι αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης και να προετοιμαστούν για την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

«Υπήρξε ένας κυκλώνας εδώ πριν από τρία χρόνια, όμως το ύψος του νερού δεν έφθασε τόσο ψηλά», πρόσθεσε, περιγράφοντας την ένταση των βροχοπτώσεων.

Συναγερμός στη Σρι Λάνκα – Έκλεισαν τα σχολεία, κινητοποιήθηκε ο στρατός

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στην Ινδία, καθώς προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έχουν εκδοθεί και στις γειτονικές χώρες.

Στη Σρι Λάνκα, οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο σχολείων, ενώ ο στρατός έχει τεθεί σε κινητοποίηση για την αντιμετώπιση πιθανών έκτακτων περιστατικών.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποιεί για καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Φόβοι για χιονοθύελλες και χιονοστιβάδες στα Ιμαλάια

Ακόμη πιο σύνθετοι είναι οι κίνδυνοι στο Νεπάλ, όπου οι αρχές εκτιμούν ότι το σύστημα της κακοκαιρίας θα κινηθεί προς το εσωτερικό της χώρας, με κατεύθυνση τα Ιμαλάια, πιθανότατα τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή.

Η αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών προειδοποίησε ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν από ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοθύελλες και χιονοστιβάδες στις ορεινές περιοχές.

Οι τουρίστες και οι ορειβάτες κλήθηκαν να αποφύγουν τις μετακινήσεις σε μεγάλα υψόμετρα, ενώ όσοι βρίσκονται ήδη σε επικίνδυνες περιοχές καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια.

Νωπές οι μνήμες από τη φονική καταστροφή στο Νεπάλ

Η νέα απειλή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Νεπάλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της καταστροφικής πλημμύρας της 26ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδονται, η πλημμύρα προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα και τμήματος ορεινού όγκου, με τραγικό απολογισμό περισσότερους από 1.400 νεκρούς και πάνω από 5.000 αγνοουμένους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι αρχές των τριών χωρών παρακολουθούν στενά την πορεία του κυκλώνα Αρνάμπ, καθώς οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την προστασία των κατοίκων και τον περιορισμό των επιπτώσεων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.