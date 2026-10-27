Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό και του Τραμ, καθώς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά, θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο και των παρελάσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, ορισμένοι σταθμοί και στάσεις θα λειτουργήσουν με προσωρινές τροποποιήσεις, ενώ θα υπάρξουν διακοπές στην κυκλοφορία των οχημάτων σε δρόμους όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου.

28η Οκτωβρίου: Τι αλλάζει σε Μετρό και Τραμ

Οι αλλαγές στα μέσα σταθερής τροχιάς θα ξεκινήσουν από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ:

Μετρό – Σταθμός «Σύνταγμα»: Θα κλείσει στις 08:00. Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Θα κλείσει στις 08:00. Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα»: Από τις 08:00, προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «ΦΙΞ».

Από τις 08:00, προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «ΦΙΞ». Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά»: Από τις 09:00, προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «ΣΕΦ».

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των μέσων αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στην Αθήνα την 28η Οκτωβρίου

Στην Αθήνα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν κεντρικές λεωφόρους και οδούς, τόσο κατά τη διάρκεια της παρέλασης όσο και νωρίτερα, λόγω της δοξολογίας.

Από τις 09:00 έως το τέλος της παρέλασης

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στους ακόλουθους δρόμους:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας: Σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου): Σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Λεωφόρος Συγγρού: Στο τμήμα μεταξύ των οδών Αθανασίου Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Στο τμήμα μεταξύ των οδών Αθανασίου Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Οδός Αθανασίου Διάκου: Σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κλειστή η οδός Μητροπόλεως από τις 06:00

Νωρίτερα θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή γύρω από τη Μητρόπολη Αθηνών.

Συγκεκριμένα, από τις 06:00 έως το τέλος της δοξολογίας, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά την 28η Οκτωβρίου

Αλλαγές στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν και στον Πειραιά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο.

Από τις 09:00 έως τις 14:00, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στα εξής σημεία:

Οδός 34ου Πεζικού Συντάγματος: Στο τμήμα μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελευθερίου Βενιζέλου.

Στο τμήμα μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελευθερίου Βενιζέλου. Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου: Στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας. Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου: Στο τμήμα μεταξύ των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Γρηγορίου Λαμπράκη.

Οι οδηγοί που θα κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ώρες εφαρμογής των κυκλοφοριακών μέτρων και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους.