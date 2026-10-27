Την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο Basketball Champions League πήρε το Περιστέρι με το 80-72 επί της Μούρθια εκτός έδρας.

Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να είναι μπροστά με 16-15 στη λήξη της πρώτης περιόδου και με 34-33 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ήταν η καλύτερη για το Περιστέρι καθώς με επιμέρους σκορ 21-9 προηγήθηκε με 13 πόντους (42-55) και ήταν στο +10 (50-60) στο 30′, ελέγχοντας την κατάσταση.

Η Μούρθια δεν τα παράτησε και κατάφερε να μειώσει στον πόντο (66-67) με τρία λεπτά να απομένουν για τη λήξη, το Περιστέρι όμως διατήρησε την ψυχραιμία του και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 80-72, κάνοντας έτσι το 3/3.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 33-34, 50-60, 72-80

Μούρθια (Σίτο Αλόνσο): Μπάουμ 17 (2), Φόρεστ 3 (1), Ράιστε 3 (1), Μάρκος 7 (1), Ρέιντμπο 8, Φαλκ 3, Κέιτ 2, Λόπεθ ντε λα Τόρε 1, Πανσά 8, Στάινμπεργκς, Ένις 15 (1), Νάκιτς 2.

Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 23 (4), Φιντς 23 (1), Πέιν 9, Ιτούνας, Γκιουζέλης 3 (1), Φράιντελ, Χατζηδάκης 5, Παπαδάκης 3 (1), Κάριους 2, Άντερσον 3, Νικολαΐδης 8.