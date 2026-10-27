Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός και μετέτρεψε σε ντέρμπι το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο, τελικά όμως πήρε την 7η νίκη σε 8 αγωνιστικές της Euroleague και παραμένει στην κορυφή.

Όπως με τη Μπασκόνια στην προηγούμενη αγωνιστική, αλλά και με την… Καρδίτσα στο πρωτάθλημα, οι «πράσινοι» δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι, έμειναν πίσω με 2-8 στο ξεκίνημα, πλησίασαν στη συνέχεια και έκλεισαν στο -1 (18-19) την πρώτη περίοδο.

Στη δεύτερη τα πράγματα βελτιώθηκαν και έτσι ήρθε και επιμέρους σκορ 18-6 με αποτέλεσμα το -11 να γίνει +11 (36-25) και στη συνέχεια +12 (39-27), με τους Ναν και Λεσόρ να σκοράρουν, στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου όμως έγιναν λάθη και οι Ιταλοί πλησίασαν στο -3 (40-37).

Η κακή απόδοση του «τριφυλλιού» συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, με συνέπεια να μείνει πίσω με 42-46 στο 23′ και η κατάσταση δεν βελτιώθηκε στη συνέχεια, καθώς μόνο ο Ναν σκόραρε σταθερά. Έτσι, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπήκε από το -1 (60-61) στην τελευταία περίοδο.

Εκεί, οι Χέιζ-Ντέιβις και Ναν έδωσαν προβάδισμα τεσσάρων πόντων (68-64), η Αρμάνι Μιλάνο όμως απάντησε με σερί 5-0 για το 68-69. Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι και κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Ναν να δίνει τις λύσεις που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τελικά πήρε τη νίκη με 80-75 και είναι στο 7-1 μετά τις πρώτες 8 αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-37, 60-61, 80-75