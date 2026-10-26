Στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας μεταφέρθηκε ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, σε υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων: ενός υπαλλήλου σούπερ μάρκετ και των γονέων της.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, ο υπάλληλος φέρεται να πώλησε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικο φίλο της κοπέλας. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι κατανάλωσαν μαζί το ποτό, με αποτέλεσμα εκείνη να περιέλθει σε κατάσταση μέθης.

Η κοπέλα αισθάνθηκε αδιαθεσία και ο πατέρας της τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τα μεσάνυχτα, τις πρώτες ώρες της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.

Ακολούθησε έρευνα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, που οδήγησε την ίδια ημέρα στις τρεις συλλήψεις.

Ο υπάλληλος του σούπερ μάρκετ κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ, ενώ οι γονείς της κοπέλας αντιμετωπίζουν κατηγορία για έκθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.