Ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων έγινε στο πρώτο φετινό Clasico μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ στο «Καμπ Νόου» με τους Μαδριλένους να παίρνουν τη νίκη με 2-1.

Περισσότεροι από 60.000 θεατές παρακολούθησαν από κοντά τη μονομαχία των δύο ομάδων και σύμφωνα με την «Mundo Deportivo» η Μπαρτσελόνα είχε έσοδα 19.105.768 ευρώ από τα εισιτήρια.

Παρά το γεγονός ότι η προσέλευση των θεατών ήταν μικρότερη σε σχέση με το προηγούμενο ντέρμπι στην Βαρκελώνη τον περασμένο Μάιο (60.055 θεατές φέτος έναντι 62.213 πέρυσι), τα έσοδα εκτοξεύθηκαν λόγω της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων και της επέκτασης των VIP θέσεων.

Η μέση τιμή για τα απλά εισιτήρια ανήλθε στα 984 ευρώ (αύξηση 10%) και η μέση τιμή των VIP θέσεων ήταν 2.227 ευρώ.

Παράλληλα, υπήρξε και εμπορικό ρεκόρ αφού για πρώτη φορά τα έσοδα του επίσημου καταστήματος ξεπέρασαν τα 800.000 ευρώ ημερησίως για δύο σερί ημέρες.