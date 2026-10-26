Αφεντικό ο Σάντος

Πιο βαρύ από ποτέ, τη φετινή σεζόν, το κλίμα στον ΠΑΟΚ, όχι μόνο για τον Λίσι όμως. Ο Ιταλός προπονητής μετράει αντίστροφα, είναι θέμα χρόνου το πότε θα απομακρυνθεί, δεν φταίει μόνο αυτός όμως. Στο κάτω-κάτω, κάποιοι τον έφεραν στην ομάδα, δεν πήγε μόνος του. Οι επιλογές των Βιεϊρίνια και Μάτος δεν έχουν δικαιωθεί και το όνομα του Σάντος που ακούγεται για τον δικέφαλο του βορρά, δεν αποτελεί μήνυμα για τον Ιταλό προπονητή. Αποτελεί μήνυμα για όσους είναι από πάνω του. Είμαστε σίγουροι ότι στη Θεσσαλονίκη σκέφτονται τον Πορτογάλο για τη θέση του προπονητή; Γιατί υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν ότι αυτό που θέλουν στον ΠΑΟΚ είναι να αναλάβει κάποιο πόστο ο Σάντος, να γίνει ουσιαστικά το αφεντικό στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και αυτό θα αποτελεί… καπέλωμα στους Βιεϊρίνια και Μάτος.

Μυστήριο με Σιπιόνι

Από το καλό στο καλύτερο πάει ο Ολυμπιακός, ένας παίκτης του όμως δεν μπορεί να το χαρεί όσο θα ήθελε. Ο Σιπιόνι, για τον οποίο ο λόγος, είναι ο μόνος που δεν έχει πάρει ευκαιρίες από τον Αλγουαθίλ και πρόκειται για ένα θέμα που θα πρέπει να χειριστούν με προσοχή οι ερυθρόλευκοι. Ο Αργεντίνος χαφ αποτελεί επένδυση για τον Ολυμπιακό, είναι μόλις 21 ετών άλλωστε και έχει δείξει ότι μπορεί να προσφέρει. Το συμβόλαιό του λήγει το 2029 και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρξε ενδιαφέρον από άλλες ομάδες αλλά στον Πειραιά αποφάσισαν να μην τον πουλήσουν. Ο χρόνος συμμετοχής του στη φετινή σεζόν όμως είναι ελάχιστος, έχει παίξει λιγότερα από 160 λεπτά και λογικό είναι να μην τον ενθουσιάζει αυτή η κατάσταση. Προς το παρόν, πάντως, για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει θέμα.

Μήνυμα Λανουά

Ένας μη ορισμός είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους ορισμούς των διαιτητών για τους αγώνες του κυπέλλου. Για τέταρτη συνεχόμενη αγωνιστική, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ο Λανουά άφησε έξω τον Τζήλο που ήταν διαιτητής στο Βόλος – ΑΕΚ. Σε άλλα παιχνίδια, τόσο πριν όσο και μετά το ματς του Πανθεσσαλικού, έχουμε δει χειρότερα λάθη από διαιτητές, είτε ήταν στον αγωνιστικό χώρο είτε στο VAR, αλλά δεν έμειναν έξω για τόσο διάστημα. Γεγονός που δεν περνάει απαρατήρητο από κανέναν και ειδικά από τους διαιτητές, οι οποίοι παίρνουν το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Λανουά. Και αυτό που λένε στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι πως ο αρχιδιαιτητής στέλνει μήνυμα πως λάθη υπέρ της ΑΕΚ τιμωρούνται, λάθη υπέρ άλλων ομάδων δεν πειράζουν και τόσο. Έχουν δίκιο; Θα φανεί στη συνέχεια της σεζόν…

Κερδίζει πόντους ο Λέτο

Το όνομα του Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα μεγάλης ελληνικής ομάδας, καθώς η δουλειά του στην Κηφισιά είναι εξαιρετική. Το θέμα είναι πως ο Αργεντίνος δεν θέλει να αποχωρήσει τώρα, δεν θέλει να αφήσει την ομάδα του κατά τη διάρκεια της σεζόν. Για το καλοκαίρι, από την άλλη, είναι μια χαρά διαθέσιμος να το συζητήσει. Προς το παρόν δεν υπάρχει πρόταση, δεν έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις, ο Αργεντίνος όμως είναι ενήμερος για το ενδιαφέρον που υπάρχει και φυσικό είναι να κολακεύεται. Ως εκεί όμως. Το μυαλό του είναι στην Κηφισιά, καθώς ξέρει πως μόνο μέσα από τα αποτελέσματα της ομάδας του το ενδιαφέρον θα παραμείνει ζωντανό και θα του ανοίξει τον δρόμο για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Βήμα που ο ίδιος αισθάνεται έτοιμος να κάνει, όχι όμως τώρα, όχι μέσα στη σεζόν.

Δεν αστειεύεται η Λίβερπουλ για Τζολάκη

Την έκανε την πρώτη της κίνηση για τον Τζολάκη η Λίβερπουλ και αναμένονται εξελίξεις. Ο διεθνής τερματοφύλακας χρειάστηκε λίγα παιχνίδια στην Premier League για να δείξει την αξία του και οι κόκκινοι έχουν κάνει τις πρώτες τους επαφές με τους εκπροσώπους του παίκτη, ενημερώνοντας για το ενδιαφέρον τους. Το καλοκαίρι, άλλωστε, ο Άλισον θα φύγει και η Λίβερπουλ θέλει να κάνει μια σημαντική επένδυση για τη θέση του τερματοφύλακα, με τον Τζολάκη να ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλουν οι άνθρωποί της. Η Χαλ ξέρει ότι έχει… χρυσάφι στα χέρια της καθώς μπορεί να βάλει πολλά λεφτά στο ταμείο από την πώλησή του και το θέμα παρακολουθεί και ο Ολυμπιακός, όχι μόνο επειδή πρόκειται για ένα δικό του παιδί και όλοι στον Πειραιά θέλουν να το δουν να φτάνει όσο πιο ψηλά γίνεται, αλλά και επειδή υπάρχει ποσοστό μεταπώλησης.