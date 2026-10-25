Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της κοινής τους ζωής διανύουν ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση, καθώς ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά. Οι δύο ηθοποιοί, που έχουν επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από την έντονη δημοσιότητα, βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο κεφάλαιο, σχεδόν τρία χρόνια μετά τον γάμο τους στην Κωνσταντινούπολη.

Η γνωριμία τους μετρά αρκετά χρόνια, όμως η συνεργασία τους στο θέατρο ήταν εκείνη που άλλαξε τη σχέση τους, καθώς η επαγγελματική τους συνύπαρξη εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν δυνατό έρωτα.

Η γνωριμία που εξελίχθηκε σε έρωτα και όσα έχουν πει για τη σχέση τους

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση γνωρίζονταν για χρόνια. Η συνεργασία τους το 2021 στη θεατρική παράσταση «This is not Romeo & Juliet» τους έφερε πιο κοντά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ανακαλύψουν ο ένας διαφορετικές πλευρές του άλλου.

Η ίδια η ηθοποιός είχε περιγράψει αυτή τη διαδικασία σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, τον Μάιο του 2023, εξηγώντας ότι μέσα από την κοινή καλλιτεχνική δημιουργία μπορεί κανείς να γνωρίσει βαθύτερα έναν άνθρωπο. «Η αγάπη είναι μια συνειδητή επιλογή», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, δίνοντας μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει τις ανθρώπινες σχέσεις.

Από την πλευρά του, ο Αργύρης Πανταζάρας έχει μιλήσει με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σύζυγό του. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!, είχε εξηγήσει γιατί δεν αισθανόταν την ανάγκη ούτε να κρύβει τη σχέση του ούτε να την προβάλλει διαρκώς, τονίζοντας ότι η προσωπική ζωή είναι κάτι που ο καθένας επιλέγει πότε και πώς θα μοιραστεί.

Αργότερα, καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού, είχε αναφερθεί στον θαυμασμό που νιώθει για τη Σίσσυ Τουμάση, λέγοντας: «Ο γάμος μας ήταν μια κρυφή συμφωνία. Θα προσθέσω στο “για πάντα” και το “για όσο πάει”. Είναι ο θαυμασμός, αλλά όχι όπως κοιτάει ένας θεατής μια παράσταση ή έναν καλλιτέχνη αλλά με τον τρόπο του να θαυμάζεις τον άλλον όπως είναι στη ζωή. Το πώς εξελίσσεται, πώς αναπνέει μπροστά μου για αυτό που πραγματικά είναι και μπορεί να γίνει. Έχουμε κοινές επιθυμίες και στόχους. Θέλω πολύ να δουλεύουμε μαζί. Μου αρέσει ως παρτενέρ, συνεργάτιδα και φίλη».

Ο διακριτικός γάμος στην Κωνσταντινούπολη και το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

Στις 28 Οκτωβρίου 2023, το ζευγάρι αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση του, επιλέγοντας έναν προορισμό με βαθύ συναισθηματικό νόημα. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η συγκεκριμένη επιλογή συνδεόταν με τη μητέρα της Σίσσυς Τουμάση, η οποία καταγόταν από την Πόλη και δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο, η ηθοποιός θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της σε μια από τις σημαντικότερες προσωπικές της στιγμές. Το ζευγάρι είχε εξηγήσει αργότερα ότι επιθυμούσε μια ήσυχη τελετή, με λίγους αγαπημένους ανθρώπους στο πλευρό του.

Μάλιστα στον γάμο παρευρέθηκαν μόλις 25 άτομα, ενώ την ευθύνη για τις φωτογραφίες ανέλαβε ο μεγαλύτερος αδελφός του ηθοποιού, Νίκος Πανταζάρας. Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος, η ημερομηνία του γάμου είχε αποφασιστεί αρκετούς μήνες νωρίτερα, πριν από το Πάσχα του 2023, ωστόσο το ζευγάρι κατάφερε να κρατήσει την τελετή μυστική, ενημερώνοντας μόνο τα πολύ κοντινά του πρόσωπα .

«Δεν έμαθε κανείς για τον γάμο για τον απλούστατο λόγο πως δεν το λέγαμε σε κανέναν. Μόνο η οικογένεια το ήξερε. Ο γάμος του ζευγαριού έγινε σε πολύ κλειστό κύκλο. Μόνο 25 άτομα. Οικογένεια και ελάχιστοι φίλοι. Η κουμπάρα είναι φίλη του ζευγαριού και ήρθε από το εξωτερικό», είχε πει ο Νίκος Πανταζάρας στο περιοδικό ΟΚ!.

Σήμερα, η κοινή τους διαδρομή αποκτά μια νέα διάσταση, καθώς ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Μάλιστα, στην πρόσφατη πρεμιέρα της ταινίας «Η Βαλίτσα», η ηθοποιός επέλεξε ένα ιδιαίτερα φαρδύ τζάκετ, με το οποίο φαίνεται πως προσπάθησε να καλύψει τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή, μοιράζοντας με το κοινό μόνο όσα οι ίδιοι επιθυμούν. Πλέον, με τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, ετοιμάζονται να ζήσουν μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα, προσθέτοντας ένα ακόμη όμορφο κεφάλαιο στην κοινή τους ιστορία.