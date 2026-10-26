Βραστά και έτοιμα στο ψυγείο, ως ομελέτα, τηγανιτά ή σκραμπλ, τα αυγά μπορούν να βρουν εύκολα μια θέση στην καθημερινή σας διατροφή. Είναι όμως υγιεινό να καταναλώνουμε αυγά τόσο συχνά;

Διατροφολόγοι δίνουν τις απαντήσεις και καταρρίπτουν τους μύθους για τα αυγά, αναδεικνύοντας τα σημαντικά οφέλη τους και προσφέροντας συμβουλές για να κάνετε πραγματικά υγιεινά.

Αυξάνεται η πρόσληψη πρωτεΐνης

Τα αυγά αποτελούν εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας, καθώς περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός, αλλά δεν μπορεί να παράγει μόνος του.

Τα αμινοξέα αυτά είναι ζωτικής σημασίας: συμβάλλουν στη δημιουργία και την αποκατάσταση των ιστών, υποστηρίζουν την ανάπτυξη των μυών και βοηθούν τον οργανισμό να επιτελεί διάφορες λειτουργίες.

Ένα μεγάλο αυγό προσφέρει περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, αποτελώντας έναν εύκολο και προσιτό τρόπο κάλυψης των καθημερινών αναγκών.

Υποστηρίζεται η λειτουργία του ανοσοποιητικού

Η τακτική κατανάλωση αυγών μπορεί να συμβάλει στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο λόγος είναι ότι το ανοσοποιητικό χρειάζεται πρωτεΐνη από τη διατροφή για να παράγει τις δικές του πρωτεΐνες, όπως τα αντισώματα. Αυτές επιτρέπουν στον οργανισμό να ανταποκρίνεται γρήγορα σε απειλές, όπως τα βακτήρια και οι ιοί.

Τα αυγά περιέχουν επίσης σελήνιο, βιταμίνη Α, βιταμίνη Β12 και ψευδάργυρο, θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγιή λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Επιπλέον, ο κρόκος είναι μία από τις λίγες φυσικές διατροφικές πηγές βιταμίνης D. Η συγκεκριμένη βιταμίνη βοηθά στη ρύθμιση τόσο της έμφυτης ανοσίας, δηλαδή της πρώτης γραμμής άμυνας του οργανισμού, όσο και της επίκτητης ανοσίας, η οποία παρέχει πιο εξειδικευμένη και στοχευμένη προστασία.

Ενισχύει τον κορεσμό για περισσότερη ώρα

Στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, τα αυγά μπορούν να ενισχύσουν τον κορεσμό χάρη στην περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη και λίπος.

Τα δύο αυτά θρεπτικά συστατικά επιβραδύνουν τη γαστρική κένωση, δηλαδή τον ρυθμό με τον οποίο η τροφή απομακρύνεται από το στομάχι και προχωρά στο πεπτικό σύστημα. Έτσι, το αίσθημα πληρότητας μετά το γεύμα διαρκεί περισσότερο.

Παράλληλα, η πρωτεΐνη και το λίπος διεγείρουν την απελευθέρωση ορμονών που ρυθμίζουν την όρεξη, όπως το πεπτίδιο YY και το GLP-1, οι οποίες στέλνουν στον εγκέφαλο το μήνυμα ότι ο οργανισμός έχει χορτάσει.

Με αυτόν τον τρόπο, τα αυγά μπορούν να συμβάλουν φυσικά στη μείωση της συνολικής πρόσληψης θερμίδων και του τσιμπολογήματος ανάμεσα στα γεύματα.

Ωφελείται η υγεία των ματιών

Η καθημερινή κατανάλωση αυγών αυξάνει την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν την όραση. Συγκεκριμένα, ο κρόκος περιέχει λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, δύο ενώσεις που συσσωρεύονται στο τμήμα του ματιού το οποίο είναι υπεύθυνο για την κεντρική όραση.

Εκεί βοηθούν στο φιλτράρισμα του μπλε φωτός και στην προστασία των ιστών του ματιού από βλάβες που συνδέονται με την έκθεση στο φως και τη φυσιολογική γήρανση. Επιπλέον, η υψηλότερη πρόσληψη λουτεΐνης και ζεαξανθίνης έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

Πόσα αυγά μπορείτε να τρώτε

Σύμφωνα με τους διατροφολόγους, για τους περισσότερους ενήλικες που είναι γενικά υγιείς, η κατανάλωση ενός έως δύο αυγών την ημέρα θεωρείται ασφαλής. Όπως συμβαίνει, όμως, με πολλές τροφές, υπάρχουν εξαιρέσεις.

Μία από αυτές αφορά τα άτομα με οικογενή υπερχοληστερολαιμία, μια πάθηση που προκαλεί γενετική προδιάθεση για αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης. Τα άτομα αυτά έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στη χοληστερόλη των τροφών, η οποία υπάρχει και στα αυγά. Σε αυτή την περίπτωση, συχνά συνιστάται ο περιορισμός της κατανάλωσης σε τρία έως τέσσερα αυγά την εβδομάδα.

Επίσης, τα αυγά συγκαταλέγονται στα συχνότερα τροφικά αλλεργιογόνα. Όσοι έχουν αλλεργία πρέπει να τα αποφεύγουν εντελώς.

Προσοχή χρειάζεται και στο ψήσιμο: η κατανάλωση ωμών ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων αυγών, όπως εκείνων με ρευστό κρόκο, ενέχει κίνδυνο λοίμωξης από σαλμονέλα. Οι διατροφολόγοι συνιστούν καλό μαγείρεμα, ιδιαίτερα όταν τα αυγά προορίζονται για μικρά παιδιά, ηλικιωμένους, εγκύους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό.

Ο τρόπος μαγειρέματος κάνει τη διαφορά

Παρότι τα αυγά έχουν υψηλή θρεπτική αξία, ο τρόπος παρασκευής τους επηρεάζει την τελική διατροφική σύνθεση του γεύματος και την επίδρασή του στον οργανισμό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν καταναλώνονται καθημερινά.

Για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν τα θρεπτικά τους οφέλη χωρίς να προσθέσουν επιπλέον θερμίδες ή λίπος, τα βραστά αποτελούν κατάλληλη επιλογή. Δεν απαιτούν λάδι ή βούτυρο, διατηρώντας έτσι τις θερμίδες χαμηλότερες σε σύγκριση με άλλες παρασκευές.

Αντίθετα, το τηγάνισμα σε βούτυρο ή η προσθήκη κρέμας γάλακτος στα αυγά σκραμπλ αυξάνει τα κορεσμένα λιπαρά και τις συνολικές θερμίδες του γεύματος — κάτι που χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη όσοι επιθυμούν να περιορίσουν κάποιο από τα δύο.