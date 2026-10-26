Έγινε ένα ακόμα βήμα για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετά την σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League.

Τα μέλη της διοργανώτριας αρχής, αποφάσισαν ομόφωνα να αναθέσουν από κοινού στις εταιρείες Deloitte και PwC την εκπόνηση μελέτης, η οποία θα εξετάσει το ενδεχόμενο κεντρικής διαχείρισης των ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων που συνδέονται με τους αγώνες του πρωταθλήματος.

Η απόφαση της Super League αναφέρει:

«Κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε, μεταξύ άλλων, την ακόλουθη απόφαση:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση εκπόνησης μελέτης περί κεντρικής διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League και λοιπά σχετικά ζητήματα, από κοινού στις εταιρείες Deloitte και PwC».