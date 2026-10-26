Καταστήματα και επιχειρήσεις του Βόλου φέρονται να είχαν βάλει στο στόχαστρο τρεις νεαροί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έσπαγαν γυάλινες πόρτες και αφαιρούσαν χρήματα, ταμειακές μηχανές και προϊόντα. Η αστυνομική έρευνα τούς συνδέει με 21 περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών σε επιχειρήσεις, καθώς και με δύο κλοπές μοτοσικλετών, μέσα σε περίπου έναν μήνα.

Πρόκειται για δύο 19χρονους και έναν 18χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν στον Βόλο το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιήθηκε από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 24 Οκτωβρίου 2026.

Στο στόχαστρο καφετέριες, ζαχαροπλαστεία και φούρνος

Οι νεαροί φέρονται να δρούσαν μετά τα μεσάνυχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, παραβιάζοντας τις εισόδους των καταστημάτων με τη θραύση των τζαμιών.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που στοχοποιήθηκαν περιλαμβάνονται ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, αρτοποιείο και εμπορικά καταστήματα. Κατά περίπτωση, αφαιρούσαν ολόκληρες ταμειακές μηχανές, μετρητά ή προϊόντα.

Από τις κλοπές που εξιχνιάστηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν αποσπάσει συνολικά 2.220 ευρώ, καθώς και διάφορα εμπορεύματα.

Οι κλεμμένες μοτοσικλέτες και η δικογραφία

Στους συλληφθέντες αποδίδονται επίσης οι κλοπές δύο μοτοσικλετών, τις οποίες φέρονται να χρησιμοποιούσαν για τη διάπραξη των αδικημάτων. Τα δίκυκλα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, διακεκριμένη κλοπή, τετελεσμένες κλοπές και απόπειρες, καθώς και κλοπές τροχοφόρων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.