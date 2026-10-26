Η LAMDA Development ανακοίνωσε ότι ο Οδυσσέας Αθανασίου αποχωρεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στις 31 Δεκεμβρίου 2026, έπειτα από 18 χρόνια στη συγκεκριμένη θέση και συνολικά 21 χρόνια στην Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την κα Εύη Κωστάκη ως νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, με ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων την 1η Ιανουαρίου 2027. Η κα Κωστάκη είναι ανώτατο στέλεχος με διεθνή καριέρα και περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, έχοντας πιο πρόσφατα διατελέσει Group CFO και μέλος του Executive Board του ελβετικού τραπεζικού ομίλου Julius Baer. Διαθέτει βαθιά γνώση σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και στρατηγικής, καθώς και εκτενή εμπειρία στους τομείς των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), της διαχείρισης κεφαλαίων και του επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Αθανασίου, η LAMDA εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους ομίλους ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πενταπλασιάζοντας το σύνολο του ενεργητικού της σε περίπου €5 δισ. και τετραπλασιάζοντας την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) σε περίπου €1,5 δισ.

Ο κ. Αθανασίου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση και εξέλιξη της εμβληματικής επένδυσης του Ελληνικού, συμβάλλοντας στην υπέρβαση σύνθετων θεσμικών, αδειοδοτικών, χρηματοδοτικών και κατασκευαστικών προκλήσεων και στην έναρξη υλοποίησης του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Παράλληλα, ενίσχυσε τις ηγετικές δραστηριότητες της LAMDA στους τομείς των εμπορικών κέντρων και των μαρινών, έχοντας αναλάβει τη διοίκηση της Εταιρείας στην κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο κ. Αθανασίου θα αναλάβει καθήκοντα Συμβούλου στην Consolidated Lamda Holdings (CLH), με έμφαση στις σχέσεις με θεσμικούς φορείς και κρατικές αρχές.

«Ο Οδυσσέας Αθανασίου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της LAMDA όπως τη γνωρίζουμε σήμερα»

Δήλωση του Δρ. Σπύρου Λάτση: «Ο Οδυσσέας Αθανασίου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της LAMDA όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η ηγεσία του κάλυψε ορισμένες από τις πλέον απαιτητικές και σημαντικές περιόδους στην ιστορία της Εταιρείας, από τη χρηματοπιστωτική κρίση έως την ανάληψη και υλοποίηση του Ελληνικού. Εκτιμούμε βαθύτατα τη συμβολή του και τη σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η συνέχιση της συνεργασίας μας μέσω της CLH θα αξιοποιήσει την εμπειρία και την επιχειρηματική του κρίση. Καλωσορίζουμε την Εύη Κωστάκη και είμαστε βέβαιοι ότι η νέα οπτική και η ηγετική της εμπειρία θα συμβάλουν στην επόμενη φάση ανάπτυξης της LAMDA».

«Ο ρόλος του υπήρξε καθοριστικός στη δημιουργία ισχυρών θεμελίων για το μέλλον της Εταιρείας»

Δήλωση του κ. Στέφανου Κοτσώλη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου: «Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Οδυσσέα Αθανασίου για την αφοσίωση και την ηγετική του συμβολή όλα αυτά τα χρόνια. Ο ρόλος του υπήρξε καθοριστικός στη δημιουργία ισχυρών θεμελίων για το μέλλον της Εταιρείας. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την Εύη Κωστάκη ως νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο και προσβλέπουμε στη συνεργασία μας για την περαιτέρω προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας, αξιοποιώντας όσα έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα».

«Το Ελληνικό έχει πλέον περάσει από την υπόσχεση στην υλοποίηση»

Δήλωση του κ. Οδυσσέα Αθανασίου: «Η LAMDA υπήρξε για μένα πολύ περισσότερα από το σημαντικότερο κεφάλαιο της επαγγελματικής μου διαδρομής. Πίστεψα βαθιά και μοιράστηκα το όραμα του Δρ. Σπύρου Λάτση και, μαζί με τους ανθρώπους της LAMDA, αφοσιώθηκα στη διαμόρφωση της πορείας της Εταιρείας και στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Έγινε αποστολή ζωής. Μέσα από διαδοχικές κρίσεις και εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες, καταφέραμε να μετασχηματίσουμε την Εταιρεία και να κάνουμε πραγματικότητα ένα έργο που για πολλά χρόνια θεωρούνταν σχεδόν αδύνατο. Το Ελληνικό έχει πλέον περάσει από την υπόσχεση στην υλοποίηση. Και ίσως αυτή να είναι η πιο ουσιαστική στιγμή για να κλείσει ένα κεφάλαιο και να ξεκινήσει ένα νέο. Εκτιμώ βαθύτατα τη μακρόχρονη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού που έχω οικοδομήσει με τον Δρ. Σπύρο Λάτση και την οικογένειά του και προσβλέπω στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας τα επόμενα χρόνια. Καθώς ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο, η εμπιστοσύνη μου στις προοπτικές της LAMDA παραμένει ισχυρή, όπως αποτυπώνεται και στην απόφασή μου να διατηρήσω τη μετοχική μου συμμετοχή στην Εταιρεία».

«Το Ελληνικό περνά πλέον από τη φάση της κατασκευής στη φάση των παραδόσεων»

Δήλωση της κας Εύης Κωστάκη: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η εμπιστοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων μας και είμαι ευγνώμων στον Οδυσσέα Αθανασίου, του οποίου η ηγεσία συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της LAMDA όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η LAMDA διαθέτει μια ισχυρή βάση επαναλαμβανόμενων εσόδων από τα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες της, ενώ το Ελληνικό, που αλλάζει την Αθήνα, περνά πλέον από τη φάση της κατασκευής στη φάση των παραδόσεων, με τους πρώτους κατοίκους να αναμένονται μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Οι προτεραιότητές μου είναι σαφείς: να διατηρήσουμε τη δυναμική της Εταιρείας, να υλοποιήσουμε όσα έχουμε δεσμευθεί να παραδώσουμε στους πελάτες μας και στην Ελληνική Πολιτεία, να εκπληρώσουμε όσα έχουμε υποσχεθεί στις τοπικές κοινωνίες, να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τα έσοδα από τα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες μας και να διατηρήσουμε τη χρηματοοικονομική πειθαρχία που έχει εδραιώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη LAMDA. Προσβλέπω στην προώθηση του στρατηγικού οράματος της LAMDA και στη συνεργασία με μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων».

Ποια είναι η Εύη Κωστάκη

Η κα Κωστάκη διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου Julius Baer, ενός κορυφαίου ελβετικού τραπεζικού ομίλου, από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2026. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Titan America και της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων της εταιρείας.

Προηγουμένως, διετέλεσε Managing Director και Αναπληρώτρια Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου Julius Baer από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2022, Deputy Head of Investment Management και Head of Alternatives από τον Μάιο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2020 και Deputy Head of Corporate Development & Strategy από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Μάιο του 2017. Πριν ενταχθεί στη Julius Baer, διετέλεσε Director of Corporate Finance & Business Development στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2013. Νωρίτερα, κατείχε θέσεις στις Beltest Shipping Ltd., Eurobank EFG, Webster Financial Advisors, Morgan Stanley Asset Management και Merrill Lynch Investment Managers, στην Αθήνα, τη Νέα Υόρκη και το Κονέκτικατ των ΗΠΑ.

Η κα Κωστάκη διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Amina Bank AG, αδειοδοτημένης από την ελβετική εποπτική αρχή τράπεζας κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ζουγκ της Ελβετίας, από τον Μάιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών από το 2021 έως το 2022. Επιπλέον, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Three Rock Capital Management, ιρλανδικής εταιρείας διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2022, καθώς και της NSC Asesores, κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης περιουσίας στο Μεξικό, από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Φεβρουάριο του 2022.

Η κα Κωστάκη είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη Δημόσια Πολιτική, με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική, από το University of Chicago και πτυχίου Κοινωνικών Επιστημών στα Οικονομικά από το London School of Economics. Είναι κάτοχος του τίτλου CFA® (Chartered Financial Analyst).