Πέντε μήνες συμπληρώθηκαν από τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα και η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη της με ένα μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της στήριξης προς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, η 19χρονη δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο μίλησε για τα διδάγματα που κρατά από τη μητέρα της και την απόφασή της να συνεχίσει, με τον δικό της τρόπο, την προσπάθεια ενημέρωσης που είχε ξεκινήσει εκείνη. Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η Γωγώ Μαστροκώστα δεν πέθανε από καρκίνο του μαστού, διαψεύδοντας τις σχετικές πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει και προκαλέσει ανησυχία σε πολλές γυναίκες.

«Με αφορμή τον Οκτώβριο, τον μήνα που είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, μια ασθένεια που απασχολεί πολλές γυναίκες, σκέφτηκα πως σήμερα, μια μέρα που έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για μένα, θα ήθελα να δώσω κι εγώ με τη σειρά μου το δικό μου μήνυμα. Ένιωσα λοιπόν την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Ένα μήνυμα που δεν αφορά μόνο τον καρκίνο, αλλά όλες τις ασθένειες, τους ανθρώπους που δοκιμάζονται και κυρίως τη σημασία του να στεκόμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον», αναφέρει αρχικά η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα.

«Μέσα από τα δικά μου βιώματα έχω καταλάβει ότι ο καρκίνος είναι μια πολύ δύσκολη δοκιμασία, όπως όμως είναι και πολλές άλλες ασθένειες. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με χρόνιες παθήσεις, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά και άνθρωποι που περνούν δυσκολίες τις οποίες δεν μπορούμε να αντιληφθούμε απλώς κοιτάζοντάς τους. Δεν γνωρίζουμε πάντα τι μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα χαμόγελο, μια σιωπή και μια καθημερινή συνήθεια. Και εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου λέει συχνά ο μπαμπάς μου. Ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβεται πίσω από την πόρτα ενός σπιτιού. Γιατί πολλές φορές τα προβλήματα και οι δυσκολίες μένουν πίσω από κλειστές πόρτες. Η μαμά μου είχε επιλέξει να μιλήσει δημόσια για τη δική της εμπειρία, θέλοντας να βοηθήσει και άλλες γυναίκες που αντιμετώπισαν τον καρκίνο του μαστού. Ήθελε να τους δώσει δύναμη, κουράγιο και να τους δείξει ότι δεν είναι μόνες. Για μένα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από μικρή τύχαινε να βρίσκομαι μπροστά σε αρκετές από τις συζητήσεις που έκανε, αλλά εκείνη την περίοδο λόγω της ηλικίας μου δεν μπορούσα να καταλάβω τη σημασία όσων έλεγε και έκανε. Μεγαλώνοντας όμως και κατανοώντας πλέον περισσότερα πράγματα, τη θαυμάζω πολύ γι’ αυτή της την επιλογή. Γιατί πολλές φορές το να μοιραστεί κάποιος δημόσια τη δική του εμπειρία μπορεί να δώσει δύναμη και κουράγιο σε έναν άλλον άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή το έχει πραγματικά ανάγκη. Και πιστεύω ότι η μαμά μου το κατάφερε αυτό. Και μιας και αναφέρομαι στη μαμά μου, θα ήθελα στο σημείο αυτό να διευκρινίσω για ακόμη μια φορά κάτι πολύ σημαντικό. Η μαμά μου δεν έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του καρκίνου του μαστού. Θέλω να το τονίσω αυτό κυρίως για να καθησυχάσω όλες εκείνες τις γυναίκες που αναστατώθηκαν και φοβήθηκαν εξαιτίας των ψευδών πληροφοριών που κυκλοφόρησαν. Στη μνήμη της μαμάς μου λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσω κι εγώ αυτή την προσπάθεια με το δικό μου τρόπο. Θα ήθελα επίσης να σταθώ ιδιαίτερα στη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση και οι κατάλληλες προληπτικές εξετάσεις μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση πολλών ασθενειών. Ειδικά όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού. Οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται από τον γιατρό τους για τον απαραίτητο προληπτικό έλεγχο ανάλογα με την ηλικία και το ιατρικό τους ιστορικό. Να μην φοβούνται όταν παρατηρούν συμπτώματα ή αλλαγές που τις προβληματίζουν.

Η μαμά μου είχε πει κάποτε μια φράση που πιστεύω πως αξίζει να θυμόμαστε. “Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε ένα γιατρό”. Εγώ από αυτή τη φράση κρατώ τη σημασία του να ενημερωνόμαστε σωστά, να κάνουμε ερωτήσεις όταν έχουμε αμφιβολίες και να μη διστάζουμε να συζητήσουμε, να αναζητήσουμε και μια δεύτερη γνώμη. Είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς, αλλά παράλληλα να αισθανόμαστε ελεύθεροι να ζητάμε διευκρινίσεις, να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας και να αναζητούμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα για την υγεία μας», προσθέτει η Βικτώρια Δέλλα.

«Σήμερα λοιπόν που κλείνουμε πέντε μήνες από την απώλεια της μαμάς μου, δεν θέλω να σταθώ μόνο στην απουσία της. Θέλω να κρατήσω όλα όσα μου δίδαξε και όλα όσα συνεχίζει να σημαίνει για μένα. Η αγάπη της και οι αξίες της θα με ακολουθούν για πάντα. Τη θαυμάζω απεριόριστα. Και μέσα από αυτό το βίντεο θέλω να δώσω κι εγώ τη δική μου υπόσχεση. Να προσπαθήσω να χρησιμοποιώ τη φωνή μου και το προφίλ μου για κάτι καλό. Να προσπαθώ με όποιο τρόπο μπορώ να μεταφέρω μηνύματα που ίσως βοηθήσουν έστω και έναν άνθρωπο. Αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να κρατήσουμε όλοι από σήμερα, είναι πως δε χρειάζεται να περιμένουμε μια δύσκολη στιγμή για να δείξουμε ενδιαφέρον. Ας μάθουμε να ρωτάμε, να ακούμε, να προσφέρουμε και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, αλλά και σε εκείνους που μπορεί να μη γνωρίζουμε προσωπικά. Γιατί ανθρωπιά δεν είναι απλώς να λυπάσαι μόνο για όσα περνάει ένας άνθρωπος. Είναι να αναρωτιέσαι αν μπορείς να κάνεις κάτι για να τον βοηθήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ», καταλήγει στο μήνυμά της.