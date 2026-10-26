Την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα της Super League 2 πανηγύρισε ο Πύργος ο οποίος επικράτησε με 3-2 της Ζακύνθου στο Μαρκόπουλο στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Δημήτρη Σπανού πήρε βαθμολογική ανάσα αφού ανέβηκε στους οκτώ βαθμούς και ισοβαθμεί στη 14η θέση με τους ΠΑΟΚ Β’, Απόλλων Καλαμαριάς και Νέστο Χρυσούπολης. Από την άλλη, η Ζάκυνθος παρέμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με τρεις βαθμούς.

Ο Πύργος σε διάστημα δύο λεπτών βρήκε ισάριθμα τέρματα με τους Φοφανά (27’) και Μαυριά (29’), με την Ζάκυνθο να μειώνει στο 50’ με τον Κουάδρα.

Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν και τρίτο γκολ στο 70’ με τον Σαρδέλη, με τον Κουάδρα με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 88’ να διαμορφώνει το τελικό 2-3.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Athens Kallithea – ΑΕΛ 1-1

Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου 3-2

Ολυμπιακός Β – Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου 0-2

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Πανιώνιος – Μαρκό 0-4

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β 1-0

Πανθρακικός – Αστέρας AKTOR Β 2-2

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Ζάκυνθος – Πύργος 2-3